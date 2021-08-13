Огромная веранда и душ для собак: МакSим из больницы приехала в квартиру за 2 миллиона долларов

Марину дома ждали дочки и подарки Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певицу МакSим (Марину Абросимову) выписали из московской клинической больницы № 52. Марину госпитализировали 15 июня с коронавирусной пневмонией. Певица больше месяца провела в искусственной коме в реанимации на ИВЛ и других поддерживающих жизнедеятельность аппаратах.

Артистку из реанимации в обычную палату перевели только в начале этой недели, а в пятницу уже отпустили домой. Марину встретили родители, дочки и медицинский работник. Места хватит всем – у звезды шикарная квартира. Рассказываем, как обустроено элитное жилье МакSим.

В квартире певицы просторная веранда — здесь есть и мангал, и беседка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Квартиру Марина Абросимова купила несколько лет назад в элитной многоэтажке ЖК «Триумф – Палас», что неподалеку от метро «Сокол». Вокруг 57-этажного дома охраняемая благоустроенная территория, полно богатых и знаменитых соседей. Правда большинство звезд живут в подмосковных особняках, но квартиры здесь приобретали Алсу, Марина Зудина, Максим Фадеев, Илья Авербух, Дима Билан. С одного из пунктов охраны можно выйти прямо в Чапаевский парк, и во дворе гулять приятно - фонтаны, фонари, лепнина, обстановка как в отеле 5 звезд. Правда выходить Марине во двор необходимости нет – у нее в квартире есть своя прогулочная терраса-веранда. Квартиры той же площадью, что у певицы, выставлены на продажу по 140 — 180 млн. руб.

Марина с дочкой Машей в детской Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Квартира у певицы площадью 240 квадратных метров плюс просторная открытая терраса. На террасе-веранде красивая световая подсветка, беседка, гриль, детская горка. Здесь МакSим не только с дочками играла, но и шашлыки с друзьями жарила. Теперь это будет основным местом для прогулок звезды – выходить во двор нет необходимости.

В гостиной у певицы «стена почета» с ее наградами. Кадр программы «Светская хроника», 5 канал

Эту квартиру Марина купила без отделки, ремонт продолжался три года – все комнаты обустроены в светлых, пастельных тонах. Дизайн-проект был сделан в современном классическом стиле. В интерьере много натурального камня, огромные окна, каждую деталь дизайнеры согласовывали с певицей. К примеру, все люстры и торшеры доставляли из Европы. В квартире три спальни: Марины и ее двух дочек. Три санузла – отдельная душевая для двух собак семьи. Самая большая комната – гостиная с камином, совмещенная со столовой. Любимое место Марины в квартире – ее спальня (там много икон, книг) и гостиная, где стоит фортепиано. Ближайший месяц все время певица будет проводить дома – идеальные условия для этого она создала сама.

Просторная кухня с огромными окнами. Кадр программы «Светская хроника», 5 канал

Как сообщила сегодня в социальных сетях директор МакSим – артистка очень спешила домой, чтобы обнять дочек Сашу и Машу: «С Мариной на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться».

Спальня Марины в пастельных и розовых тонах. Кадр программы «Светская хроника», 5 канал

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