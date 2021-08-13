Певицу МакSим в инвалидной коляске увезли из больницы

Певица МакSим лично настояла на выписке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица МакSим находится дома со своими близкими. 38-летнюю артистку выписали из больницы, где она провела последние два месяца. Знаменитость пока очень слаба - сама не ходит, ее возят в инвалидной коляске. Кроме того, болезнь дала осложнение. Кумир миллионов частично потеряла память.

Певица МакSим лично настояла на выписке. "Это было ее решение. Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать", - поведала помощница звезды Маргарита Соколова.

Подле вокалистки находится медсестра. "С ней на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться. Конечно, к ее выписке готовились и ждали. Предстоит долгий путь восстановления и лечения", - написала Соколова в блоге.

Достоянием общественности стали кадры выписки знаменитости, которые обнародовал Mash. За МакSим приехал внедорожник с тонированными стеклами. Артистка одета в белый спортивный костюм, на глазах - темные очки. Ходить певица не может. Ее возят в инвалидной коляске. Сложно сказать, в каком состоянии находится звезда.

"Предстоит длительная реабилитация и лечение. Она пока заново учится ходить, делает это с поддержкой. При ходьбе испытывает сильные головокружения. Дышать пока тоже тяжело, врачи говорят, что необходимо стараться не кашлять", - делилась ранее менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

Певице расписали подробный план восстановления на месяцы вперед. Болезнь дала осложнения на память. "Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру открытие собственной школы и последний концерт в Казани", - резюмировала Богушевская.