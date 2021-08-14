Почему в Турции разбился российский самолет Бе-200: «амфибия» пыталась «на полном газу» пройти над перевалом

Самолет Бе-200 не имеет аналогов в мире и предназначен для тушения средних и крупных пожаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наверное, не зря у нас август называют «черным месяцем». Эта неделя принесла трагедии в камчатском вертолете и воронежском автобусе. И вот 14 августа 2021 из Турции поступила еще одна скорбная весть: потерпел крушение самолет-амфибия Бе-200 Минобороны России.

На его борту были восемь человек - пятеро россиян и трое турок (они указывали экипажу очаги тушения пожаров).

Бе-200 был направлен в Турцию по просьбе правительства этой страны (на правах аренды). Такие же машины работают сегодня и над пылающими лесами Якутии, - это я говорю тем злоязыким товарищам, которые умалчивают об этом.

Наш Бе-200 работал в Турции уже почти две недели, поливая гигантские и свирепые пожары многими тоннами морской воды. Самолет входил в состав морской авиации и был еще «свеженьким» - в боевом строю он появился год назад. По предварительным данным, в состав российского экипажа входили трое офицеров и два мичмана. Все они погибли вместе с тремя турецкими «наводчиками». Катастрофа произошла в горах в районе города Кахраманмараш.

На турецком ТВ и в соцсетях уже вовсю «гоняют» видео пикового момента трагедии: гигантский самолет опасно снижается над вершинами гор, - а потом взрыв и черный куст дыма. Кто-то даже заметил вроде, что перед снижением Бе-200 сливал воду. И уже пошли разговоры, что это верная примета того, что с движками у машины было не все в порядке и потому экипаж, мол, облегчал таким образом самолет. Судя по некоторым кадрам, «амфибия» действительно пыталась «на полном газу» пройти над перевалом. Но не получилось…

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

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Морская авиация ВМФ России получила первый самолет-амфибию Бе-200ЧС 14 июля 2020 года в Ейске, в 190-м учебном смешанном авиационном полку (на базе 859-го Центра боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ России).

Машину построил Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева. Самолет назван в честь советского гражданского летчика Александра Мамкина, принимавшего участие в операции «Звездочка», задача которой состояла в эвакуации воспитанников Полоцкого детского дома №1. В конце марта — начале апреля 1944 года летчики 105-го отдельного гвардейского авиаполка по воздуху доставили в советский тыл около 200 воспитателей и сирот. Первый авиаотряд Бе-200 создается на Каспии.

Самолет берет на борт до 12 тонн воды. На ее забор в баки при глиссировании уходит примерно 12-14 секунд. Зарубежных аналогов, которые могли бы похвастать аналогичной продуктивностью работы, не существует.

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