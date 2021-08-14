Борис Корчевников: "Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!"

Телеведущий Борис Корчевников. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Борис Корчевников давно носит звание завидного холостяка. Красив, умен, известен - о чем еще можно мечтать. Вот только телеведущему катастрофически не везет в личной жизни. Он до сих пор одинок.

Борис Корчевников долгие годы мечтает о семье и детях. Телеведущий не раз говорил об этом, однако в какой-то момент признался, что перестал считать свое одиночество проблемой. По сей день он так и не встретил ту единственную, с которой мог бы построить семью и обрести долгожданное счастье.

И дело не в том, что Борис слишком разборчив. Девушки у него были. Вот только мама телеведущего их не одобряла. "Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!" - огорошил он признанием в эфире шоу "Судьба человека" на телеканале Россия 1".

Еще четыре года назад телеведущий делился, что по-прежнему живет в одной квартире с родительницей. Елена Леонидовна тогда говорила, что желает уже как можно скорее увидеть возле любимого сына достойную избранницу, которая подарит ей внуков. Мама артиста также упоминала, что у Бориса весьма не простой характер.

Телеведущий очень религиозен. Посещение храма и церковные службы, чтение священных текстов и соблюдение поста - все это неотъемлемая часть жизни Корчевникова.

К слову, восемь лет он состоял в отношениях с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. "Я встретил Аню в храме в тот период, когда только начинал в него ходить. Это самая красивая девочка на свете. Она сделала для меня бесконечно много: она меня вводила и укореняла в церкви - это самое большое счастье, которое может подарить один человек другому", - рассказывал шоумен.

Ходили слухи про их тайное венчание. "С Борей мы давно дружим. Я был на свадьбе Бориса с Сесиль, такое домашнее чаепитие. Отличная девушка - милая и талантливая, жаль, что у них не вышло, они расстались. Оба - искренне верующие. Я знаю, почему они расстались, но это не моя жизнь", - вздыхал Владимир Березин.

Молодые расстались в 2017 году. Шоумен признавался, что долго не мог прийти в себя после разрыва.