Президент Польши подписал закон, названный в мире аморальным и антисемитским

Анджей Дуда подписал закон, вызвавший не просто волну критики, а громкие обвинения в адрес поляков Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, вызвавший не просто волну критики, а громкие обвинения в адрес поляков. Документ ограничивает 30-ю годами возможность подачи исков о реституции имущества, экспроприированного нацистами или коммунистическим режимом страны, передает AP.

Среди прочих потомки жертв Холокоста лишаются права на возврат имущества, конфискованного у польских евреев в годы Второй мировой войны. К ее началу более 10% населения Польши составляли евреи, владевшие значительной частью собственности этого государства.

Зверства фашистов не пережили 9 из 10 польских евреев, немалая часть из них была убита польскими пособниками гитлеровцев.

МИД Израиля уже порекомендовал послу Польши в этой стране продолжить отпуск на родине и отозвал своего посла из Варшавы. Ранее глава израильского внешнеполитического ведомства Яир Лапид заявлял, что в случае принятия этот закон «станет ужасной несправедливостью и позором».

В 2009 году Польша подписала Терезинскую декларацию, предусматривающую взятие на себя обязательств вернуть еврейским жертвам нацизма активы, религиозные объекты и частную собственность, но, в итоге, приняла закон, противоречащий духу этой декларации.