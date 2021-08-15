Как подобрать себе удобную пару: Три признака идеальной обуви

Профессий, где мы в той или иной степени рискуем здоровьем ног, достаточно много Фото: Shutterstock

Проводите много времени на ногах да еще и в неудобной модной обуви? Именно из-за нее со временем начнется целый каскад болей: стопы, колени, тазобедренный сустав, поясница, шея, голова и даже... зубы. Как найти ту самую пару, в которой вам будет комфортно, а о последствиях можно будет не думать? Рассказывает исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская:

- Естественно, говорить мы будем не о тех случаях, когда определенный дресс-код устанавливается в целях безопасности. Например, спецобувь шахтеров, защищающая голеностопные суставы, или хоккейные коньки, спасающие от ударов клюшкой и шайбой, ботинки строителей с толстой рифленой подошвой и защищенным жестким мысом. Здесь все понятно: защита от термического воздействия, агрессивных сред, порезов, проколов, попадания инородных предметов – обязательные требования к защитной и рабочей обуви. И тут уж не до элегантности. Интересный факт: при необходимости такая обувь может быть даже укомплектована «антивандальной» стелькой из кевлара, просто обувь Бэтмена!

Но профессий, где мы в той или иной степени рискуем здоровьем ног, достаточно много. Продавцы, официанты, парикмахеры, бариста, массажисты... Даже достаточно здоровые люди жалуются, что в конце 8-12 часовой смены порой болят косточки на ногах, ломит поясницу, со временем начинают беспокоить вены.

Что можно посоветовать кроме перерывов в работе и расслабляющего массажа и теплых ванночек после такой нагрузки? Выдержать рабочую смену определенно поможет обувь, способная влиять на тело, корректируя его статику и кинематику движений.

Чек-лист идеальной обуви

При отсутствии явно выраженных проблем со стопами и опорно-двигательного аппарата, в первую очередь обращайте внимание на материалы.

1. Натурально и дышит.

Предпочтение следует отдать натуральному материалу – кожа, замша, хлопок. «Дышащий» верх (особенно в жаркий летний день) убережет от излишней потливости ног и предотвратит образование грибковых заболеваний.

2. Лучше на размер больше.

Грамотно подбирайте размер: учитывайте, что с большой вероятностью к концу рабочего дня стопы отекут.

3. Нужен правильный каблук.

Обратите внимание на каблук: желателен небольшой (3-4 см), устойчивый.

- Если вы думаете, что раз каблуки вредны, то их полное отсутствие (например, балетки) подходящий вариант, то я вас разочарую, - говорит Ольга Чижевская. - Подиатрами – врачами, специализирующимися на стопах – доказано, обувь без каблука вредит еще больше. В такой обуви не только сильно падает способность стопы амортизировать удары о землю, также становится невозможным физиологичный перекат, а значит, хорошенько оттолкнуться пальцами не получится. В результате походка сильно меняется, суставы, связки и мышцы чрезмерно перегружаются.

Чем грозит деформация стоп

Королевская осанка и красивая походка – результат четкой работы опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем нашего организма. А вот нарушения в походке и осанке могут сигнализировать о развитии целого ряда патологий. Поэтому при первых же признаках трудностей при ходьбе и деформации стоп следует провести полное обследование у врача-подиатра.

Если при ходьбе вы чувствуете дискомфорт и боль, скованность суставов стопы и голеностопа, быстро устаете, это может быть симптомом плоскостопия – патологического уплощения сводов стопы, причем как продольного, так и поперечного. Своды снижаются из-за слабости мышц стопы, стопа перестает справляться со своими функциями (амортизация, удержание равновесия), и ударную силу при ходьбе принимает на себя весь организм.

Любые деформации стоп приводят к сбою: схема ходьбы начинает разваливаться, вовлекаются дополнительные мышечные группы, в результате опорно-двигательный аппарат колоссально перегружается. Последствия:

- проблемы в коленях (артрозы и артриты),

- тазобедренных суставах (коксартрозы),

- пояснице (радикулит),

- грудном и шейном отделах позвоночника (сколиоз, остеохондроз, межпозвоночные грыжи),

- головные боли и заметные нарушения прикуса.

С этим тоже поможет подиатр. В зависимости от степени выраженности плоскостопия, сопутствующих заболеваний, будет построен план лечения и профилактики. План комплексный, куда обязательно войдут и массаж стоп, и специальный комплекс упражнений для укрепления мышц, возможно, фармакопия, а также ортезотерапия – лечение с помощью индивидуальных ортопедических стелек.