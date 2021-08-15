Как выглядит могила Владимира Меньшова спустя 40 дней после смерти

Могила Владимира Валентиновича по-прежнему утопает в цветах Фото: Борис КУДРЯВОВ

Владимир Меньшов, умерший 5 июля от тяжелых последствий коронавируса, упокоился на Новодевичьем кладбище среди таких же прославленных артистов. Рядом похоронены Уланова, Гурченко, Утесов, Шаляпин, а на одной аллее с Меньшовым расположились могилы Василия Ланового и Михаила Жванецкого, которые ушли несколькими месяцами ранее.

Владимира Меньшова похоронили 8 июля на Новодевичьем кладбище. Фото: Иван МАКЕЕВ

На сороковой день со дня смерти Владимира Меньшова его поклонница и бывшая сотрудница "Ленфильма" Ирина Павлова пришла на кладбище, чтобы отдать дань памяти народного артиста. Фото захоронения она разместила на своей странице в Инстаграме.

Могила Владимира Валентиновича по-прежнему утопает в цветах: она засыпана свежими алыми и белыми розами, укрыта газоном и выглядит ухоженной. Следом за ней виднеются кресты и портреты Ланового и Жванецкого: здесь также нет оградок и памятников - ставить их еще слишком рано.

Могила Владимира Меньшова спустя 40 дней после смерти по-прежнему усыпана цветами. Фото: instagram.com/irinatarasova_lenfilm

Тем временем, близкие Меньшова по-разному переживают его уход. Единственная дочь Юлия забросила Инстаграм и уехала за город подальше от шумихи и любопытных глаз. Лишь на сороковой день со дня смерти отца она решила объясниться с поклонниками.

- Я никуда не исчезала. Просто хотелось тишины. И это оказалось необыкновенно полезным опытом, - рассказала телеведущая. - Прочла за это время даже несколько статей на эту тему. Узнала, например, что лет 10 назад ученые из Западной Европы провели исследование о влиянии на людей «шумового загрязнения». Они выяснили, что даже относительно безопасный для слуха, фоновый городской шум вызывает у человека постоянный стресс, способствует гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушениям сна.

Режиссер "Москва слезам не верит" упокоился среди выдающихся артистов, рядом - могила первого президента России. Инфографика: Алексей Стефанов.

А вот вдова режиссера Вера Алентова всего через месяц после похорон вернулась на сцену. В московском театре имени Пушкина она исполнила главную роль в спектакле "Ложные признания", за что нарвалась на массовую критику в соцсетях. Поклонники Меньшова уверены, что Алентова могла бы повременить с работой и выдержать 40-дневный траур по мужу. Однако, по словам актрисы, так ей легче справиться с горем.

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