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Звезды8 июля 2021 18:00

Деревянный крест, скромное фото и море цветов: как выглядит могила Владимира Меньшова сразу после похорон

Знаменитый артист обрел свой последний приют на Новодевичьем кладбище
Ольга ЛИБГАРДТ
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Любимый актер, великий режиссер, снявший оскароносный фильм "Москва слезам не верит" и обожаемый "Любовь и голуби" нашел свой последний приют на Новодевичьем кладбище. Рядом с ним упокоились Михаил Жванецкий, Галина Волчек, Василий Лановой и Марк Захаров.

Любимый актер, великий режиссер, снявший оскароносный фильм "Москва слезам не верит" и обожаемый "Любовь и голуби" нашел свой последний приют на Новодевичьем кладбище. Рядом с ним упокоились Михаил Жванецкий, Галина Волчек, Василий Лановой и Марк Захаров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве похоронили Владимира Меньшова. Любимый актер, великий режиссер, снявший оскароносный фильм "Москва слезам не верит" и обожаемый "Любовь и голуби" нашел свой последний приют на Новодевичьем кладбище. Рядом с ним упокоились Михаил Жванецкий, Галина Волчек, Василий Лановой и Марк Захаров.

Церемония прощания с Владимиром Меньшовым прошла в московском Доме кино, после отпевания в церкви Покрова Святой Богородицы на Нижней Красносельской режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище.

На могиле Меньшова установили деревянный крест и скромную фотографию, с которой артист смотрит вдаль и слегка улыбается. Вокруг поставили венки и аккуратно уложили сотни цветов.

На могиле Меньшова установили деревянный крест и скромную фотографию, с которой артист смотрит вдаль и слегка улыбается. Вокруг поставили венки и аккуратно уложили сотни цветов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Семья Владимира Валентиновича провожала его в последний путь в полном составе. Его вдова Вера Алентова, перенесшая тяжелый недуг, держалась стойко и благородно. Лишь когда гроб с телом любимого мужа опускали в могилу, она закрыла лицо руками. Руки ее в этот момент дрожали.

Церемония прощания с Владимиром Меньшовым прошла в московском Доме кино, после отпевания в церкви Покрова Святой Богородицы на Нижней Красносельской режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище.

Церемония прощания с Владимиром Меньшовым прошла в московском Доме кино, после отпевания в церкви Покрова Святой Богородицы на Нижней Красносельской режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Меньшова, напротив, не сдерживала эмоций. Актриса практически все время проплакала. Ее лицо скрывала маска, но глаза выдавали всю гамму трагических чувств.

Поддержать мать и бабушку пришли дети Юлии. Ее сын Андрей сказал со сцены Дома кино проникновенную речь о дедушке. А дочь Таисия все время находилась рядом с отцом Игорем Гординым.

В Москве похоронили Владимира Меньшова.

В Москве похоронили Владимира Меньшова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По очереди самые близкие бросили горсть земли на опущенный в могилу гроб. Юлия перекрестила гроб с отцом.

Затем подойти и кинуть горсть земли дали и всем присутствующим. Кажется, что в этот момент у всех подступил ком к горлу.

Знаменитый артист обрел свой последний приют на Новодевичьем кладбище

Знаменитый артист обрел свой последний приют на Новодевичьем кладбище

Фото: Иван МАКЕЕВ

На могиле Меньшова установили деревянный крест и скромную фотографию, с которой артист смотрит вдаль и слегка улыбается. Вокруг поставили венки и аккуратно уложили сотни цветов.

В Москве простились с Владимиром Меньшовым
Шоу-бизнесЗвезды: утратыВладимир Меньшов: досье KP.RU