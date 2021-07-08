Деревянный крест, скромное фото и море цветов: как выглядит могила Владимира Меньшова сразу после похорон

Любимый актер, великий режиссер, снявший оскароносный фильм "Москва слезам не верит" и обожаемый "Любовь и голуби" нашел свой последний приют на Новодевичьем кладбище. Рядом с ним упокоились Михаил Жванецкий, Галина Волчек, Василий Лановой и Марк Захаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве похоронили Владимира Меньшова. Любимый актер, великий режиссер, снявший оскароносный фильм "Москва слезам не верит" и обожаемый "Любовь и голуби" нашел свой последний приют на Новодевичьем кладбище. Рядом с ним упокоились Михаил Жванецкий, Галина Волчек, Василий Лановой и Марк Захаров.

Церемония прощания с Владимиром Меньшовым прошла в московском Доме кино, после отпевания в церкви Покрова Святой Богородицы на Нижней Красносельской режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище.

На могиле Меньшова установили деревянный крест и скромную фотографию, с которой артист смотрит вдаль и слегка улыбается. Вокруг поставили венки и аккуратно уложили сотни цветов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Семья Владимира Валентиновича провожала его в последний путь в полном составе. Его вдова Вера Алентова, перенесшая тяжелый недуг, держалась стойко и благородно. Лишь когда гроб с телом любимого мужа опускали в могилу, она закрыла лицо руками. Руки ее в этот момент дрожали.

Церемония прощания с Владимиром Меньшовым прошла в московском Доме кино, после отпевания в церкви Покрова Святой Богородицы на Нижней Красносельской режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище. Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Меньшова, напротив, не сдерживала эмоций. Актриса практически все время проплакала. Ее лицо скрывала маска, но глаза выдавали всю гамму трагических чувств.

Поддержать мать и бабушку пришли дети Юлии. Ее сын Андрей сказал со сцены Дома кино проникновенную речь о дедушке. А дочь Таисия все время находилась рядом с отцом Игорем Гординым.

В Москве похоронили Владимира Меньшова. Фото: Иван МАКЕЕВ

По очереди самые близкие бросили горсть земли на опущенный в могилу гроб. Юлия перекрестила гроб с отцом.

Затем подойти и кинуть горсть земли дали и всем присутствующим. Кажется, что в этот момент у всех подступил ком к горлу.

Знаменитый артист обрел свой последний приют на Новодевичьем кладбище Фото: Иван МАКЕЕВ

На могиле Меньшова установили деревянный крест и скромную фотографию, с которой артист смотрит вдаль и слегка улыбается. Вокруг поставили венки и аккуратно уложили сотни цветов.