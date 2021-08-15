Цены растут, словно сговорились: из-за подорожания продуктов ФАС проверит торговые сети

Когда цены растут, покупатель голосует кошельком Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как все подорожало-то! Наверное, в нынешнем году нет в России покупателя, который не ворчал бы, бродя вдоль магазинных прилавков. Но одни просто ворчат, а другие письма в ФАС строчат. Как сообщает Федеральная антимонопольная служба, жалоб на высокие цены в супермаркетах она получает немало. Поэтому в ведомстве решили проверить самые популярные торговые сети – а не сговорились ли они о повышении цен?

- ФАС России проводит внеплановые выездные проверки в отношении Х5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекрёсток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») на предмет антиконкурентного сговора, последствием которого может являться рост и поддержание цен, - сообщает ведомство на своем сайте. - В рамках проводимых проверок ФАС России произведет оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

Торговым сетям грозят серьезными карами. ФАС приводит цифры: суммарная выручка этих компаний за прошлый год - больше 4 трлн рублей. Штраф может составить до 15% от этой суммы - если, конечно, антимонопольщики докажут сговор.

- Это попытка поймать в темной комнате черную кошку, которой там нет, - комментирует ситуацию Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. - Заработок торговой сети (чистая прибыль) составляет 4% от выручки. Получается, за картельный сговор ей грозит штраф, в четыре раза превышающий прибыль. Вступать в какие-то договоренности о ценах в такой ситуации было бы просто глупо. Да и представьте себе, как мог бы выглядеть такой сговор? Это не могут быть договоренности двух человек, о которых никто не узнает. В таких сговорах должно участвовать много людей и от торговых сетей, и со стороны поставщиков. В современном мире, где практически невозможно что-то скрыть, сетям бессмысленно пытаться о чем-то договариваться. Кроме того, помимо этих сетей на рынке достаточно других торговых организаций. Товары там стоят столько же, а зачастую и дороже. О каком сговоре тут можно говорить?

По словам эксперта, самим торговым сетям невыгодно резко поднимать цены и уж тем более договариваться об этом. Когда цены растут, покупатель голосует кошельком: либо идет к конкурентам, либо вообще «замирает», начинает покупать меньше товаров, а это никому не выгодно.

- Товары в магазинах подорожали по самым разным причинам: рост цен у поставщиков, увеличение транспортных расходов, инфляция во всем мире и т. д. - напоминает Андрей Карпов. - Так что все это выглядит как запугивание торговых сетей, чтобы они снизили цены на некоторые продукты – в частности, на овощи «борщевого набора» (картофель, капуста, лук, свекла, морковь, - Ред.). Хоть мы и не живем в советское время, но постоянно пытаемся изображать, что экономика находится под контролем государства.