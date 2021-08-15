В России готовится новый закон для борьбы с наценками в магазинах

проверки пойдут по жалобам покупателей, которые сетуют на высокие цены Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Похоже, Федеральная антимонопольная служба всерьез взялась за цены в супермаркетах. На днях ФАС объявила о том, что проведет проверки в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит», «Перекресток», «Лента» и «Карусель». Как сообщают антимонопольщики, проверки пойдут по жалобам покупателей, которые сетуют на высокие цены. ФАС будет выяснять, не сговорились ли они о повышении стоимости продуктов. Если сговор докажут, торговым сетям грозит огромный штраф - до 15% от выручки. Их общий оборот в прошлом году составил больше 4 трлн рублей, так что суммарный штраф может превысить 600 млрд рублей.

И вот еще один «сюрприз» для супермаркетов от антимонопольной службы. Чтобы удержать цены в магазинах от скачков, ФАС планирует разработать закон, ограничивающий наценки торговых сетей. В Федеральной антимонопольной службе уже провели совещание с представителями сетей, где до них и донесли эту информацию.

- У меня есть большие сомнения, что написать такой закон возможно, - говорит Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. - С одной стороны, звучит просто: давайте ограничим наценку, скажем, до 2 или 22 процентов. Но сделать одну наценку для всех магазинов практически нереально. У нас много форматов магазинов: дискаунтеры, магазины у дома, супермаркеты, премиальные супермаркеты, гипермаркерты, и т. д. И у каждого из них своя ценовая политика. И если ФАС решит устанавливать наценки для дискаунтеров - например, «Пятерочек» и «Магнитов» - тогда эти магазины просто поменяют формат, чтобы уйти от регулирования. Кроме того, наценки у разных товаров отличаются, это зависит от многих факторов, в том числе и от политики производителя. Если установить единую наценку для всех товаров, это просто убьет весь маркетинг и принципы конкуренции.

По мнению эксперта, все это напоминает попытку надавить на торговые сети: снижайте наценки сами, а то найдем на вас управу. ФАС планирует и дальше проводить совещания с представителями торговых сетей и следить, как они прислушиваются к рекомендациям не баловать с наценками.