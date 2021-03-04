Суд отменил развод Федосеевой-Шукшиной и Алибасова

82-летняя актриса сумела сохранить свой брак с 73-летним продюсером Фото: Борис КУДРЯВОВ

4 марта Пресненский суд помог Лидии Федосеевой-Шукшиной сохранить ее брак с Алибасовым. Напомним, в конце прошлого года Лидию Николаевну и Бари Алибасова развели. Развод был инициирован пожилой актрисой.

Ее "неверный" муж "шалил" с какой-то молодой массажисткой. Лидия Николаевна на него обиделась. И подала на развод. Потом оказалось, что массажистка была нужна только для пиара. Что никакого романа не было и в помине. В новогодние праздники супруги встретились, помирились и передумали разводиться.

Поскольку решение о разводе к этому времени еще не вступить в законную силу, они имели право дать задний ход и обжаловать свой развод, что и сделала Лидия Николаевна. Но Алибасов снова пропал. Сперва он находился в больнице, потом сын увез его в Калининград, где Бари Каримович сломал ногу и снова попал в больницу. Что с ним происходит сейчас, Лидия Николаевна не знает, но очень переживает за него.

Судя по той информации, которая поступает, он в плохом состоянии. Его представители дают комментарии от его имени. Накануне они заставили его записать видеообращение к Федосеевой-Шукшиной, где он просит о разводе. По мнению Лидии Николаевны, ее любимый Бари стал марионеткой в руках его окружения.

Три дня назад судья отложила развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной до 4 марта. К этому дню Лидия Николаевна и Бари Каримович должны были представить свое волеизъявление. В распоряжении редакции "КП" есть заявление, направленное Федосеевой-Шукшиной в суд, в котором она отказывается от своих требований о разводе. Она уверена: только в статусе законной супруги она может Алибасова защитить. В ее помощи он остро нуждается.

- Лидия Николаевна убеждена, что ее муж находится в опасности, - рассказала kp.ru ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник. - После новогодних праздников Бари Каримович пропал. Мы не знаем, где он находиться. По некоторой информации, его квартиру в Мерзляковском переулке сдают. Самого Алибасова где-то прячут. Доходов у него нет, и никакой поддержки тоже. Единственный человек, который его любит, кто готов бороться за него до конца, это Лидия Николаевна. Она пытается защитить Бари Каримовича от его окружения, которое не дает ему общаться с женой, не хочет их брака. Эти люди могут отправить Алибасова в дом престарелых и действовать против его воли.

Сегодня, 4 марта, Пресненский суд услышал эти аргументы. И принял решение отменить развод. Итак, Федосеева-Шукшина и Алибасов по-прежнему законные супруги.