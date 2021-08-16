Из-за провала политики США в Афганистане Байдена называют дьяволом и призывают уйти в отставку

Сам Байден еще в пятницу ушел в двухнедельный отпуск Фото: REUTERS

Провал американской политики в Афганистане является историческим. Такое мнение выразил глава Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Роджерс. Он настаивает, что Белый дом на протяжении, как минимум, последнего полугода предупреждали о том, что вывод американских войск из Афганистана повлечет за собой хаос в регионе. Роджерс также особо отметил, что никакого плана предотвращения развития событий, творящихся сейчас в Кабуле и других афганских городах, никогда не разрабатывался нынешней администрацией Белого дома.

Бывший министр юстиции США, ведущий телеканала FoxNews Марк Левин назвал администрацию Байдена «самой дьявольской». Дьявольской со времен рабства является, по его мнению, и Демократическая партия США в нынешнем ее виде.

Остающийся лидером Республиканской партии США, экс-президент страны Дональд Трамп называл решение своего преемника «одним из самых величайших поражений в истории Америки».

- То, что Байден сделал с Афганистаном, - легендарно. – заявил Трамп и призывал нынешнего главу Белого дома подать в отставку.

Сам Байден еще в пятницу ушел в двухнедельный отпуск, который он проводит в своем родном Дэлавере. Ожидается, что в ближайшие дни он выступит с телеобращением к нации в связи с ситуацией в Афганистане.

В поддержку молниеносного вывода американских войск из Афганистана робко выступают соратники действующего главы американского государства.

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пэлоси призвала… поблагодарить Байдена за «ясное обозначение цели в заявлениях по Афганистану и действиях».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страна пала за день: Афганистан перешел под контроль Талибана*

Талибы взяли Кабул, десятки тысяч людей бегут из страны (подробно)