Сергей Степашин: Когда я руководил Лубянкой, никакого предателя Александру Лукашенко не "подсовывал"

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Сергей Вадимович! В выходные на одном из телеканалов вышел большой фильм, посвященный событиям 30-летней давности - августу-1991-го. И там Александр Лукашенко вспоминает Сергея Степашина, который в свое время кого-то не того ему командировал.

- На самом деле, он вспомнил это во время своей большой пресс-конференции, которую проводил в Минске.

Да, меня немножко удивило, когда Александр Григорьевич сказал, что «известный государственный и политический деятель Степашин, тогдашний директор ФСК (ныне ФСБ. - А.Г.) подсунул мне предателя, некоего Цепкало». Он потом работал у него замминистра иностранных дел, послом в США, был его помощником, возглавлял научно-технический центр. И в 2000 году этот товарищ решил выдвинуть свою кандидатуру в президенты Белоруссии, и, естественно, сейчас находится на Украине, где ж еще быть кандидатам в президенты, кроме Лукашенко?

Самое удивительное другое. Во-первых, я Цепкало в глаза ни разу не видел и никак не мог «подсовывать» Лукашенко того, кого я не знаю и видеть не видел. Тем более, в 1994 году.

- Ну, ведь что-то же было?

- На самом деле, Саша, история была другая. Я почти никогда ее не рассказывал, но сейчас вынужден напомнить ее Александру Григорьевичу. Дело в том, что в 1994 году шли выборы в Белоруссии и у нас в России все считали, что победит Кебич, тогдашний премьер-министр. Собственно, на него и было поставлено.

Ко мне приехал Виктор Шейман, тогда депутат Верховного Совета Белоруссии. Мы с ним познакомились и подружились в 1992 году, когда летали вместе с командировку в Таджикистан, по сути дела, в воюющий Таджикистан - по линии межпарламентской ассамблеи. Такая была в СНГ ассамблея, я возглавлял там комитет по обороне. Виктор был у меня заместителем.

Ну, и он мне сказал – Сергей Вадимович, вы зря ставите на Кебича, победит Лукашенко.

Я проинформировал Бориса Ельцина, он сначала отнесся к этому с недоверием, потом неожиданно мне перезвонил и сказал – а давайте посмотрите, пусть он приедет в Москву. Лукашенко был в Москве, встречался с депутатами Госдумы – и с Зюгановым, и с Жириновским, и еще кое с кем (фамилию называть не буду). Так что, вот такая история у меня была с Александром Григорьевичем в 1994-м. Жаль, что он об этом забыл.

- Бывает...

- Ну, и вторая история, может, она у Лукашенко «наложилась» – бывает и такое. В 1998 году мы проводили Совет Министров внутренних дел СНГ в Минске. Там были все генерал-полковники, в том числе, и я. А Валентин Аголец, тогдашний министр внутренних дел Белоруссии - был генерал-майор. Ну, у меня состоялась личная встреча с Лукашенко, кстати, у нас с ним были всегда прекрасные отношения. И я говорю – Александр Григорьевич, ну, неудобно как-то, все генерал-полковники, а от Белоруссии – генерал-майор. Он улыбнулся, присвоил ему звание генерал-лейтенанта и снял с должности, направив его представителем на Украину.

Вот, наверное, Александр Григорьевич что-то перепутал. Агольца, видимо, - с Цепкало. Ну, да - бывает, бывает.

- Понятно. Вы будете какое-то опровержение, протест или вам достаточно…

- А зачем? Я рассказал «Комсомольской правде» вполне достаточно. Думаю, что Александр Григорьевич внимательно отслеживает публикации в «Комсомольской правде», прочитает и поймет, что он был неправ.

- Все. Спасибо вам огромное за исчерпывающий комментарий.

- Спасибо. Всего доброго.