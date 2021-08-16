"Это ее больная тема": психолог Вероника Степанова нанесла удар по Ксении Собчак

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Интервью Ксении Собчак с психологом Вероникой Степановой раскрыло тайны телеведущей. Специалист записала видео, в котором подробно проанализировала личность жены Константина Богомолова..

Вероника Степанова в своем YouTube подробно разобрала беседу с Ксенией Собчак. Психолог заявила, что телеведущая постоянно нападала на нее. В итоге все издевки Собчак оборачивались против нее самой. "От ответных подсечек она постоянно падала и снова поднималась. Так и получился такой нокаут", - заявила Вероника.

Интервью Ксении Собчак с психологом Вероникой Степановой раскрыло тайны телеведущей. Фото: YouTube

Она обратила внимание на то, что Ксения пытается "сделать какую-нибудь гадость своему оппоненту, поиздеваться, унизить". Теледива при этом очень агрессивно восприняла критику, от этого утратив контроль. "Она пыталась быть хладнокровной, но у нее не получалось. Возможно, я напоминаю ей папу: он мог в глаза очень жестко критиковать высокопоставленных людей и делал это, совершенно не боясь. Может, есть собирательный образ, и я ей немножечко напоминаю маму, но это точно что-то родительское", - пояснила эксперт.

Степанова прошлась и по внешнему виду телеведущей. Ксения нарядилась в белую блузку и цветастую юбку. Модный лук она дополнила кучей гремящей бижутерии. По словам психолога, это очень напоминает индейцев, которые "также обвешивали себя, чтобы отпугнуть врагов шумом".

После чего специалист сделала шокирующее заявление. Она отметила, что для своего круга общения Собчак "очень бедная". "Она на папу своего похожа. Собчак она вообще бесхитростная и прямолинейная, и от своей бесхитростности она такая бедная. Она в этом кругу просто на самом деле нищая. Это тоже, кстати, одна из ее больных тем, что у нее нет денег на самом деле. Нет этой гибкости, смекалки, приходится брать все круглосуточным трудоголизмом - и свадьбы вести, и в «Доме-2» скакать», - пояснила Вероника.

По мнению психолога, супруга Константина Богомолова страдает от внутреннего конфликта. С одной стороны, Собчак стремится к славе, популярности и народной любви, а с другой - своими хамскими и эпатажными выходками делает все, чтобы ее ненавидели. "Это такой ребеночек, который хочет показать, как много он трудился. И то же время она пойдет и нагадит на стол", - отметила Степанова. Она убеждена, что в сочетании с неуемной энергией телеведущей, а также "мазохистичным, истероидным" типом личности результат получается весьма взрывоопасным.