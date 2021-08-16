Что стало с могилой умершего от рака Валерия Золотухина в глухом селе

Актер Валерий Золотухин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Валерий Золотухин ушел из жизни в марте 2013 году. Артист был тяжело болен. У него обнаружили рак мозга. Простились со звездой театра и кино в Москве, однако свой последний приют он обрел на Алтае.

Валерий Золотухин похоронен на малой родине в селе Быстрый Исток на Алтае. Такова была последняя воля артиста. После прощания тело усопшего отправили на родину, где и захоронили на территории храма Покрова Богородицы, который был построен по инициативе Золотухина при его жизни. Епархия дала разрешение на погребение актера в святом месте.

"Похоронили Валерия Золотухина, как он и желал, на территории церкви. Такой обычай существует для священников и крупных меценатов. Валерий Сергеевич и был таким человеком. Он способствовал тому, чтобы храм, когда-то разрушенный, был воссоздан практически на том же месте. Отец Золотухина когда-то был одним из инициаторов его разрушения, а сын решил исправить поступок отца. Валерий Сергеевич продавал свои книги в театре, чтобы собрать средства на наш храм", - отмечал настоятель храма отец Дмитрий.

В первые годы могила звезды представляла собой обычный земляной холм с деревянным крестом. "За могилкой мы ухаживаем, но это же земля - дождь, снег, постоянно приходится подправлять, да и деревянный крест недолговечен, могилка выглядит уже неопрятно и надо бы более долговечное решение", - отмечали жители села Быстрый Исток.

И вот не так давно на могиле установили каменный памятник. Мемориальное сооружение очень простое. Оно повторяет образ ранее установленного деревянного креста. Могильный холм обнесли камнем.

Напомним, в последние месяцы своей жизни Валерий Золотухин страдал от опухоли мозга. Страшный диагноз врачи поставили внезапно, помочь было ничем нельзя - актер был обречен. В марте 2013 года состояние артиста резко ухудшилось, врачи ввели его в искусственную кому. За несколько часов до этого Золотухин успел проститься со своим младшим сыном Ваней. К этому моменту актер уже не мог говорить, ему хватило сил лишь для того, чтобы пожать ребенку руку. Он умер, не выходя из комы, 30 марта 2013 года на 72-м году жизни.