Честное фото Лизы Арзамасовой после родов: актриса только пришла в себя

Лиза Арзамасова родила сына. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лиза Арзамасова 14 августа объявила о том, что стала мамой. Актриса родила сына от Ильи Авербуха. Сразу после родов счастливые супруги показали фотографию с наследником. И вот теперь звезда сериала "Папины дочки" разместила честный снимок после родов.

Лиза Арзамасова поблагодарила всех неравнодушных за участие. Судя по всему, роды у актрисы проходили нелегко. "Дорогие друзья! Спасибо Вам до неба за все поздравления, за все добрые слова и пожелания! Сегодня уже есть силы на подробности", - написала артистка в блоге.

Она подтвердила, что родила сына. "14 августа в Медовый Спас. Малыш весом 3800 и ростом 53 см. Про имя еще немного подумаем. Мы с малышом еще в клинике. Чувствуем себя замечательно!", - заверила 26-летняя знаменитость.

В кадре актриса предстала без макияжа. Она написала: "Счастье - лучший макияж". Поклонники поздравили новоиспеченную мать с важным событием и оставили теплые пожелания малышу.

Известно, что сын Авербуха и Арзамасовой появился на свет в одной из элитных клиник Москвы. Илья не пожалел денег на роды любимой. Оказание всех необходимых услуг в нем вместе с родами и последующим уходом стоит около 1 миллиона 300 тысяч рублей.

В настоящий момент хореограф был вынужден оставить Лизу и сына. Ему пришлось разлучиться с семьей из-за работы. "Я уже улетел в Нижний Новгород, где продолжаю репетировать гала-шоу, посвященное юбилею города", - уточнил он.