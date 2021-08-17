Из-за ситуации в Афганистане Байден прервал свой отпуск и выступил с телеобращением к нации

Президент США заявил, что огорчен происходящим, но ни о чем не жалеет Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден явно не рассчитывал на то, что какой-то там «Талибан»* сможет помешать его планам на отдых. Но стремительное развитие событий в Афганистане, молниеносно перешедшего под власть талибов*, хаос с тысячами беженцев, пытающихся покинуть эту страну, заставили главу Белого дома досрочно прекратить свой отпуск и вернуться в столицу, где он выступил с телеобращением к нации.

Байден начал с бодрого рапорта о том, что цель американских военных, почти два десятка лет размещавшихся в Афганистане, давно и успешно достигнута. Целью президент США определил недопущение террористических актов… на территории самой Америки, а всем хорошо известная модель экспорта американской модели демократии таковою, по его признанию, никогда и не являлась.

- Наша миссия в Афганистане никогда не была строительством нации или созданием единой, централизованной демократии. Наш единственный и жизненно важный интерес там был и остается – предотвращение террористических атак на США. – заверил американский президент.

И немедленно перешел к поиску виновников произошедшего. Главным, по его мнению, являются афганские власти, которые провалили борьбу с «Талибаном»*. До кучи к ним Байден приплел Россию и Китай, которые, якобы, хотели бы, чтобы США «бесконечно вкачивали деньги в Афганистан». Президент США даже назвал Москву и Пекин «истинными стратегическими соперниками Вашингтона».

Немного лирики добавили личные переживания Байдена за происходящее: выяснилось, что он «огорчен происходящим в Афганистане». Но ни о чем не жалеет, поскольку, дальнейшее пребывание американских военных в этой стране, по его словам, грозило бы большими потерями.

- США не останутся в Афганистане для бесконечного участия в конфликте, который не отвечает их интересам. – подвел черту Байден, так и не пояснив, почему вдруг борьба с террористами перестала отвечать интересам Штатов.

Но кое-какие интересы у американцев в Афганистане все же остались. Это признал и сам глава Белого дома, назвав в числе главных задач вызволение из хаоса пытающихся покинуть афганскую столицу граждан США и местных жителей, работавших на американцев.

- Америка не должна вмешиваться во внутренние конфликты других стран. – закончил свое выступление Байден, громко хлопнув папкой по трибуне и отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

* - «Талибан», талибы – террористическое движение и его участники, запрещенные в России.