Будет ли Россия воевать с «Талибаном»* и принимать беженцев: Главное о ситуации в Афганистане

В Кабуле поднимает флаг шариатский режим. Фото: REUTERS

История повторяется. После 20 лет присутствия в Афганистане американцы, потратив почти триллион долларов на «строительство демократии», бесславно уходят. И даже не берут на последний самолет своих бывших помощников — местную обслугу и переводчиков. Хотя пришедшее на смену американцам движение «Талибан» (признано террористическим в России — ред.) скорее всего, просто казнит таких коллаборационистов.

Был ли все это «хитрый план» Вашингтона, или американская империя рушится так же, как некогда СССР — можно спорить долго. Но лучше ответить на более насущные вопросы: как на очередную черную дыру недалеко от наших южных границ реагировать Москве?

Об этом kp.ru рассказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), старший преподаватель РУДН, кандидат политических наук Камран Гасанов.

Что теперь? В 1800 км от Оренбурга появится новое террористическое государство наподобие ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка)?

- Бегство американцев привело именно к тому, что предсказывали многочисленные аналитики. В Кабуле поднимает флаг шариатский режим. Официально талибы ограничиваются территорией Афганистана, но по методам они не сильно отличаются от других известных нам радикалов, практикуя отрубание конечностей за кражу, а за другие преступление — виселицу или расстрел. Такая модель ислама (и всего государственного устройства нового Афганистана) представляет опасность для соседей и может стать привлекательной для мусульман в соседних странах Средней Азии, недовольных коррупцией или авторитаризмом местных властей.

Мирные жители Кабула спасаются бегством. Фото: REUTERS

Как реагировать России?

- Укреплять блокпосты на границах со Средней Азией. Усиливать контроль. Ведь под видом «беженцев из Афганистана» в Таджикистан и Узбекистан могут запросто проникнуть боевики террористических организаций. А в глобальном же плане нам надо работать над наращиванием нашего присутствия в регионе, привлечением Туркмении и Узбекистана в состав ОДКБ (российский «аналог НАТО», где уже состоят Казахстан, Таджикистан, Киргизия и другие страны — ред.), чтобы вместе создавать общий контур безопасности. Наконец, нужны четкие сигналы в Кабул, что экспорт радикальной идеологии и поддержка исламистов в Средней Азии будет жестко караться.

Афганцы пытаются бежать, перелезая через пограничную стену. Фото: REUTERS

Придется ли нам вводить войска в Афганистан?

- Если российская разведка установит, что талибы действительно поддерживают боевиков-исламистов в Средней Азии, то, естественно, нужно будет реагировать. Конечно, как и в случае с Сирией, потребуется просьба самих республик, мы не можем думать об их безопасности больше, чем они сами. Если из Афганистана экстремисты будут пытаться вторгнуться на территорию СНГ, мы должны будем дать отпор на границе. А прямое вторжение, как в 1979 году, — весьма опасная затея. Возможны авиаудары по базам террористов, но только совместно со странами Средней Азии, в общей коалиции, чтобы это не выглядело так, будто «Россия бомбит мусульман».

Почти всю страну контролирую вооруженные боевики Талибана* Фото: REUTERS

Что России делать с беженцами?

- Массовое принятие беженцев может создать прецедент, возникнут очереди на таджикско-афганской и узбекско-афганской границе. Соответственно, узбекские и таджикские пограничники могут не выдержать и пустить мигрантов на север. Да и афганцев будет тяжело интегрировать в России. Хотя, наверное, из гуманитарных соображений можно забрать 1-2 тысячи детей, женщин и инвалидов (в Кабуле живет некое количество потомков смешанных браков между гражданами РФ и Афганистана — ред.).

* Запрещенная в РФ террористическая группировка.

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