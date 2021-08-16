В кабульском аэропорту гибнет американская мечта

Одичавшие и потерявшие человеческий рассудок люди толпой бегут по взлетно-посадочной полосе, пытаясь затормозить 35-тонный американский «Геркулес»

Американские власти (как и все остальные, впрочем), так и не поняли, что такое «цифровая эпоха», когда видео и фотокамера в руках у каждого. Любой человек в секунду превращается не только в оператора и фотографа, но еще и в политического обозревателя и публициста.

Если 11 сентября 2000 году 99% кадров, иллюстрирующих знаменитую атаку на Всемирный торговый центр снимали CNN, NBC и Fox News, "моделируя" картинку исходя из своих представлений о целесообразном и правильном, то сегодняшние кадры происходящего в Кабульском аэропорте снимают и выкладывают в сеть простые люди.

Они понятия не имеют, что является правильным и целесообразным с точки зрения политического момента и даже американского народа. Никакой цензуры, никаких политических технологий. Их операторский взгляд полон неподдельного ужаса и самого глубокого отчаянья, как полны совершенно запредельного ужаса кадры, на которых афганцы привязывают себя к обтекателям турбин военно-транспортного самолета, цепляются на самолетные шасси и падают с них, когда самолет набирает высоту.

Одичавшие и потерявшие человеческий рассудок люди толпой бегут по взлетно-посадочной полосе, пытаясь затормозить 35-тонный американский «Геркулес», а вертолеты на бреющем полете очищают взлетку потоками воздуха из-под лопастей. Общий хаос, убитые на бетонных плитах, грохот пулеметов (вроде пока поверх голов, хотя откуда тогда убитые?)...

Кабульская хроника последних двух дней уже не оставляет американским пропагандистам ни единого шанса на то, чтобы сочинить хоть сколько-нибудь приличную версию официальной «правды» об окончании очередной Афганской войны.

Конечно, есть Голливуд. Конечно, время сотрет многое. Но то, что сегодня в прямом эфире смотрит весь мир, не имеет прецедентов в американской истории.

78-летний Джо Байден наверняка представляет позорный финал Вьетнамской войны по той самой знаменитой фотографии, где военный транспортный вертолет забирает с крыши американского посольства в Сайгоне последних людей.

Очень трагично. Очень пафосно. Прямо в духе «Спасти рядового Райана».

В простенькой черно-белой фотографии было столько эмоций, что она оказалась в силах конкурировать с другой знаменитой фотографией — Горящей вьетнамской девочкой из деревни Сонгми.

Дальше было дело техники. Концепция «Спасти рядового Райена» растиражированная американцами в сотнях фильмов — победила вьетнамскую девочку Ким Фук.

Но в нынешнем выводе американских войск из Афганистана и каплю патриотического пафоса не выжать даже стотонным гидравлическим прессом. Вместо пафоса и самоотверженных морских пехотинцев, спасающих красиво взволнованных женщин и детей - только бесконечный ужас огромной толпы, по которой стреляют из пулеметов. Только цепляющиеся за самолетные шасси люди, потерявшие рассудок, в животном страхе спасающие свою жизнь.

Но, это - только начало.

Нет никаких сомнений в том, что дальше этот кошмарный видеоряд будет продолжен бессчетными кадрами публичных казней врачей, военных, учителей, музыкантов, актеров, переводчиков, студентов, женщин, торговцев, которые однажды поверили Соединенным Штатам Америки и теперь остаются один на один с победившим Средневековьем.

Целое поколение «цивилизованных» афганцев будет беспощадно уничтожено джихадистами и этот процесс будет обязательно зафиксирован на десятки тысяч камер.

«Афганский синдром» будут переживать не только и даже не сколько американцы, которым придется объяснять своим детям то, что произошло с пока еще живыми и уже убитыми афганцами. «Афганский синдром» разрушит до основания остатки морального авторитета Америки и всего Запада во всем мире.

А ведь именно этот моральный авторитет (неважно — подлинный или мнимый) был основой могущества Соединенных Штатов, не менее важным чем Бреттон-Вудская система и Северо-Атлантический блок. Моральное превосходство делало Америку глобальной силой и сверхдержавой. Идея и образ «сверкающего града на холме» привлекало десятки миллионов людей по всему миру.

И собственно Холодная война была состязанием именно морально-этических концепций, представлений о правде и справедливости, в которой США — победили сразу после ухода СССР из Афганистана.

Но, Афганистан станет для США такой же национальной катастрофой, какой он стал 33 года назад для Советского Союза. Афганская война была СССР вполне по силам и с точки зрения финансов, и с точки зрения военного потенциала. Если бы это было нужно, Москва могла ее вести еще и десять, и двадцать лет.

Но, именно Афганская война окончательно подорвала веру советского народа в самого себя и в свою страну.

И поэтому, в 1991 все кончилось.

Разрушенная вера во всемогущую и справедливую Америку разрушит не одну страну и не один миллион человеческих судеб. Жуткие кадры толпы, штурмующей ограду Кабульского аэропорта в поисках спасения, станут напоминанием для множества режимов от Киева и Риги до Триполи и Багдада, которые однажды сделали ставку на американскую поддержку.

Как оказалось, двадцать лет для истории вообще не срок...

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