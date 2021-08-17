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Звезды17 августа 2021 14:35

65-летняя Лариса Долина в алом бикини на пляже изумила внешним видом

Певица наслаждается долгожданным отдыхом в Сочи
Ольга ЛИБГАРДТ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Лариса Долина показала, как отдыхает в Сочи

Лариса Долина показала, как отдыхает в Сочи

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лариса Долина улетела из душной Москвы к морю. 65-летняя певица отправилась с дочкой и внучкой в Сочи. На курорте звездная семья поселилась в частном отеле у друзей.

Лариса Долина показала, как отдыхает в Сочи. Знаменитость надела алое бикини и потанцевала на пляже, лежа в шезлонге. Звезда эстрады продемонстрировала длинные ноги и пышный бюст.

"Добрались до Сочи... Боже, какой кайф под музыку Джинно Ванелли лежать под ласковым солнцем, потягивать розовое вино и слушать шум волн… Люди, я люблю вас! Люблю жизнь, отчаянно люблю лето!", - написала в блоге певица.

Она отметила, что у нее есть несколько дней, чтобы насладиться непродолжительным, но таким долгожданным отдыхом. Долина также показала, как заходит в море, а потом купается, наслаждаясь волнами.

"Вот оно счастье! Вода сказочно теплая, ласкающая, солнце не жарит, все, как я люблю! Представьте, я до сих пор не понимаю, что уже отдых… Да здравствует лето и август! Да здравствует любимое Черное море!", - отметила артистка.

Публика пришла в восторг от вида кумира. "Лариса, Вы потрясающе выглядите, как молодая девочка, Вы просто умница, Вы мой мотиватор. Хорошего вам отдыха", "Спасибо Богу за то, что Вы есть!", "Какая вы счастливая! Будьте всегда такой!", "Потрясающе выглядите", - пишут фолловеры.

Лариса Долина в алом бикини произвела фурор
Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИЛариса Долина: досье KP.RU