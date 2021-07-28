Из-за внучки Ларисы Долиной разгорелся чудовищный скандал

За жизнью Ларисы Долиной и ее близких следят миллионы поклонников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За жизнью Ларисы Долиной и ее близких следят миллионы поклонников. В этом нет ничего удивительно, ведь Ларису Александровну публика буквально боготворит. Но, к сожалению, злопыхатели не дремлют и стараются бить по самому дорогому. Злые языки не щадят никого.

Чудовищный скандал разгорелся из-за внучки Ларисы Долиной несколько дней назад. Все началось после того, как Лариса Александровна поделилась кадрами с празднования выпускного ее учеников. Как известно, знаменитая исполнительница преподает в Московском государственном институте культуры. Она взяла на вечеринку девятилетнюю Александру. Девочка пела и танцевала, не стеснялась общаться - сразу видно, растет будущая звезда. Знаменитая бабушка, кстати, лично занимается с Александрой пением и следит за тем, чтобы она прилежно занималась в музыкальной школе.

Однако поведение ребенка не всем пришлось по душе. Пока одни поклонники удивлялись тому, какая внучка Долиной артистичная, другие писали обидные комментарии в адрес девочки. Народную артистку обвинили в том, что Александра якобы "ведет себя невоспитанно". Вокалистка молчать не стала. "Это же надо так не любить детей", - рассердилась она.

Еще резче высказалась мама Саши. "От себя добавлю. Сначала пошлю, дам время почитать, потом забаню, если вы позволяете себе неадекватно размышлять о маме и моей дочке у нас на страницах. Каждому, кто свое д*рьмо не умеет в себе держать или сливать его не знает куда, совет: говори с унитазом!", - сказала, как отрезала, Ангелина.

Но это лишь раззадорило завистников. Они продолжили травить Александру. Как сообщила мама школьницы, она стала получать сообщения, где девочку оскорбляют и сравнивают с Верой Алдониной - дочкой Юли Началовой. Как известно, Вера является крестницей Ларисы Александровны.

"Какая-то ... написала «у Юлечки Началовой красивая и талантливая девочка, а ваша больная, смотреть противно». Конечно, Веруша наша маленькая богиня, у нее большое будущее, она унаследовала все лучшее от родителей и дедушек с бабушками. Но что должно быть в голове, чтобы мне писать и сравнивать моих двух любимых... Сашка, правда, своеобразный ребенок, не куколка, но она учится и растет, старается… У нас замечательная девочка, здоровая…" - сказала дочь Долиной.

Ангелина также добавила, что расплакалась. "Сижу реву, а мама успокаивает... Как будто мне самой девять", - сообщила она.

После чего пригрозила сплетникам: "Если еще раз какая-нибудь сволочь скажет что у меня больной ребенок, позволит себе поливать грязью маленькую девочку… прокляну. Найду и наваляю по морде. Трясет".

В скандал в итоге вмешалась дочь покойной Началовой. "Люди прогнили до корней. Слов у меня вообще нет. «Фантастические твари» - это очень уж уменьшительно-ласкательное название для этих уродов. Ненавижу, когда что-то пишут про маленьких детей. Тем более про Сашу. Это все от неуверенности в себе, комплексов и несостоявшихся амбиций у обиженных жизнью людей. Идеальных нет, а Сашенька - солнце", - отметила Вера Алдонина.