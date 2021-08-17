Сергей Лавров: «США нарушили баланс, который позволял Афганистану существовать как государству»

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS

Москва видит обнадеживающие сигналы со стороны запрещенного в России движения «Талибан»*. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал студентам и преподавателям Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

- Афганистан - это страна, которая никогда в истории не была централизована. Всегда провинции имели сильную самостоятельность, был неписанный баланс, который позволял этой стране существовать, но американцы его нарушили, когда пытались навязать свое видение демократии, - заявил министр.

Военный вертолет эвакуирует посольство США в Кабуле. Фото: REUTERS

При этом Лавров рассказал историю о том, как в 2004 году в первый раз посетил Афганистан в качестве министра и встретился с председателем парламента, бывшим моджахедом, воевавшим против советских войск. Этот экс-боевик выразил уважение к нашим солдатам, отметив их мужество.

- Мы Афганистан знаем хорошо, мы убедились в том, о чем я сказал – как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязать ей некие иные формы государственного правления, - завил Лавров. - В этой ситуации делать вид, что можно заставить афганский народ жить по канонам, по которым живет Запад, — это наивно. И это опять попытка навязать свои ценности всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны.

Талибы контролируют практически всю страну. Фото: REUTERS

Лавров назвал позитивным сигналом заявление талибов* о «готовности обсуждать правительство, в котором будут участвовать не только они, но и другие афганские представители».

- В Москве видят обнадеживающие сигналы со стороны талибов*, которые заявляют о готовность продолжать процессы, связанные с функционированием государственной машиной, с образованием, в том числе и для женщин. Талибы* в целом обеспечивают порядок на улицах Кабула.

Афганцы штурмуют стену на афгано-пакистанской границе Фото: REUTERS

- Мы поддерживаем диалог с участием всех политических сил Афганистана, - отметил глава МИД. - В эти часы, возможно, идут разговоры с представителями талибов*, в результате которых, мы надеемся, афганцы сформулируют инклюзивные структуры как важный шаг для нормализации ситуации в стране.

*Организация запрещена в РФ

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