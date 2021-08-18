Выздоровление певицы МакSим обернулось травлей и громким разоблачением

Представить, что болезнь звезды была выдумкой попросту невозможно Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пока истощенная болезнью МакSим приходит в себя в окружении близких, в соцсетях бурно обсуждают историю ее "воскрешения". Два месяца больницы, полтора из которых в коме, по мнению скептиков, не могли пройти бесследно, и то, что Марина сохранила ясное мышление, голос и передвигается на своих ногах, многим кажется чудом или... фарсом. Возглавить это движение нигилистов решила экс-солистка группы "Стрелки" Юлия Беретта.

В своих соцсетях - Инстаграме и ТикТоке звезда девяностых высмеяла воскрешение артистки саркастичным видеороликом. Сюжета в нем особого нет, но однозначно понятно, что в болезнь МакSим Беретта не верит.

- Так и живем. Я за правду! - многозначительно подписала видео автор и позже пояснила: тяжелый недуг и чудесное исцеление знаменитости - просто лишний способ напомнить о себе.

- Как же тошнит от этой МакSим! Как надоел этот пиар, казалось бы, достойной певицы на здоровье! - возмутилась Беретта. - Ну сошла ты с дистанции, ну потеряла что-то, упустила, ведь время бежит и тренды меняются... Но вкусившая однажды славы девочка из провинции не может так легко смириться с ее отсутствием. Когда многие реально становятся жертвами эпидемии и умирают по-настоящему, пиар на своем здоровье - дешевый и грязный. Это отвратительно!

По словам певицы, поначалу она и сама переживала за коллегу. Но когда история с реанимацией затянулась, Беретта решила, что это вранье: "Слишком уж все бездоказательно". Именно поэтому звезда девяностых отказалась участвовать во флешмобе в поддержку Максимовой, когда знаменитости, поклонники и футбольные болельщики один за другим перепевали хит "Знаешь ли ты". "Это инстаграм-шоу с воскрешением певицы возможно только в эпоху безумства. Ничего святого не остается", - пояснила Беретта Дни.ру.

Между тем, пока хейтеры перемалывают кости МакSим, сама звезда на их нападки никак не реагирует. В ее Инстаграме - сплошь букеты от друзей, которые два месяца переживали за ее состояние и молились о выздоровлении. Фанаты Марины уверены, что подзабытая Юлия Беретта сама решила пропиариться на громкой истории, хоть и таким сомнительным способом.

Представить, что болезнь звезды была выдумкой попросту невозможно: за жизнь знаменитой пациентки боролись врачи известной московской больницы, а лечение Максимовой комментировал даже главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

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