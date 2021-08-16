Очень худая, ножки-спички: первое домашнее фото МакSим после комы

Певица МакSим Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица МакSим с 13 августа 2021 года находится дома в кругу близких и родных. 38-летняя артистка провела в больнице два месяца, полтора из них она находилась в коме в реанимации. За это время звезда очень похудела.

Певица МакSим разместила в блоге первое селфи после больницы. В кадре артистка предстала в домашней обстановке. На ней - коротенькие шортики. На снимке ноги кумира настолько худые, что напоминают спички.

Звезда прижимала к себе букет, который ей прислал телеведущий Дмитрий Борисов. "Спасибо!" - поблагодарила телеведущего исполнительница.

Отметим, певица самостоятельно приняла решение долечиваться дома. Звезда поскорее хотела увидеть своих дочерей Марию и Александру. "Она очень хотела обнять девочек, в какой-то момент боялась, что этого уже не сделает. Для нее это сейчас важнее всего", - делилась менеджер певицы Яна Богушевская.

К слову, ходит исполнительница сама не может. Передвигается в инвалидной коляске. Дышать ей пока тоже тяжело. Кроме того, вокалистка частично потеряла память.

В ближайшее время она пройдет длительную реабилитацию. Вокалистка получает всю необходимую помощь специалистов дома. "Она находится дома, реабилитируется дома. Никуда не выезжает", - поведала пиар-директор Маргарита Соколова. По ее словам, 23 августа МаксSим предстоит снятие швов, оставшихся после пребывания в коме.