Юбилей ГКЧП. Юбилей предательства

ГКЧП - последняя попытка спасти распадавшийся на части СССР. Фото: фотохроника ТАСС.

Сегодня 30 лет ГКЧП. Самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению, объявленный 18 августа 1991 года. Последняя попытка спасти распадавшийся на части СССР.

Горбачев вот уже 30 лет врёт, что именно ГКЧП стал причиной краха СССР, что именно из-за путча не был подписан новый союзный договор, а Михаил Сергеевич до конца пытался спасти Советский Союз. А члены ГКЧП сегодня все уже в могиле и с них теперь спросит только история - почему эта последняя попытка получилась такой отчаянно-жалкой и бессильной.

Дело не только в том, что ни Крючков, ни Язов, ни Пуго, ни Янаев не решились отдать приказ — арестовать Ельцина и его соратников. В огромной советской системе не нашлось ни одного майора или полковника, которому был бы не нужен никакой приказ, для того, чтобы выполнить до конца свой долг и встать на защиту страны.

Ни в Москве, ни в Ленинграде, ни в Киеве, ни в Баку и Тбилиси. Нигде.

Миллионы офицеров армии, КГБ, милиции безропотно и равнодушно смотрели на то, как исчезает в карты мира их Советская Родина, которой они когда-то приносили присягу и клялись защищать «не жалея крови и самой жизни».

Но, ГКЧП, возможно, является и самым важным уроком, который извлекла из новейшей истории российская власть.

Ельцин в 1993 как и ГКЧП тоже вывел на московские улицы танки. Но в отличии от «путчистов» не он трусил и не рефлексировал, а просто расстрелял из пушек Верховный Совет, по своему осмыслив известную цитату Ленина - «Всякая революция только тогда чего-то стоит, когда умеет защищаться».

Революция, начавшаяся с танков 18 августа 1991 года, танками же и закончилась в октябре 1993-го.

И несмотря на всеобщую ненависть к Ельцину, Россия тогда облегченно вздохнула. Потому что, поглотивший страну в конце 80-х хаос распада - закончился.

Власть преподала урок. Власть наконец доказала всем, что она — действительно - Власть и, что она готова поддерживать установленный ею порядок всей своей мощью своей карательной машины. Государственное насилие было признано легитимным и, несмотря на любые рейтинги Ельцина, Россия признала, что государственная машина снова заработала и выполняет свою базовую функцию.

В августе 1991 года страна получила очень болезненную прививку от безвластия. Цена, которую нам пришлось заплатить за свою и чужую трусость и нерешительность оказалась непомерно огромной. Но, то, что случилось спустя два года — было легкой «побочкой», говоря современным коронавирусным языком.

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