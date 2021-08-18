Сергей Степашин: Если бы Наджибулла в 1992-м не опоздал на самолёт, он бы улетел в Москву и спасся

Экс-премьер Сергей Степашин Фото: Алексей БУЛАТОВ

- ... Сергей Вадимович, а что это за история, связанная со спасением президента Афганистана Наджибуллы - сведения об этом уже просочились в прессу...

- Ну, давай вспомним. Тем более, что у меня есть некоторые уточнения - насчёт того, как все тогда происходило.

Наджиб (а мы так, чаще всего, его называли) сильный был президент. Он, кстати, происходил из пуштунов. Его долго уговаривали в Советском Союзе, чтобы возглавил Афганистан. Наджиб не очень этого хотел тогда, понимая, что ему грозит, ведь уже шел вывод советских войск из Афганистана. Но Афганистан Хаджиб держал три года.

В 1992-м происходила эвакуация нашего посольства, когда Кабул был взят моджахедами. Сергей Кужугетович Шойгу тогда возглавлял МЧС, а в Афганистане складывалась, действительно, чрезвычайная ситуация.

- Эвакуация посольства тоже входила в обязанности Сергея Шойгу?

- Многие думают, что МЧС занималось только тушением пожаров и разбором завалов после землетрясений. Отнюдь. Сергей Кужугетивич тогда участвовал во всех сложных операциях, в том числе, связанных с осетино-ингушским конфликтом (в части - спасения людей, недопущения жертв), летал в Таджикистан...

Шойгу, кстати, воевал в Чечне в 1994-м. А в 1992 году МЧС, как наиболее мобильная часть силовых структур, - на своих самолетах эвакуировало посольство. И готовы были забрать Наджибуллу. Но - он опоздал на самолет... А ждать было невозможно.

Кстати, я тогда оговорился (речь о недавнем интервью Сергея Степашина одному из СМИ. - А.Г.) Погиб Хаджиб несколько позднее, через четыре года. Его спрятали в миссии ООН, но в 1996-м ее разгромили талибы - нынешние руководители Афганистана. И Наджиб был зверски убит вместе со своим братом.

- А если бы в 1992-м его удалось эвакуировать? Это же было в конце года, правильно?

- Это сентябрь 1992 г

- А вы тогда какую должность занимали?

- Я был председателем Комитета Верховного Совета России по обороне и безопасности.

- И были в курсе всех этих событий?

- Да. Кстати, принимал непосредственное участие в назначении Сергея Шойгу на пост главы МЧС - он проходил через наш комитет в Верховном Совете. Мы курировали по линии Верховного Совета все силовые структуры.

- А если бы тогда удалось Наджибуллу вывезти, допустим, чуть не сказал «в Советский Союз», в Россию?

- Знаете, у него была еще другая история. Ему в свое время предлагал уехать на север Афганистана Масуд – Панджшерский лев, который воевал тогда сначала с нами, а потом уже - против Талибана. Но Хаджибулла отказался. Сказал: я останусь в Кабуле.

Да, он мог бы усилить Северный альянс. Это была сильная личность. Тем более, что он (как я уже сказал) - пуштун – это очень важно.

- И все же, если бы тогда мы Наджибуллу вывезли, то по-другому сложилась бы его судьба?

- Трудно сказать. По крайней мере, человеку жизнь сохранили бы, потому что он этого достоин был.

- А нынешняя ситуация в Афганистане как вам? Как, с вашей точки зрения, выглядит «победоносное бегство» США?

- Ну, что, надо анализировать, что будет дальше.

Понятно, что ситуация крайне сложная. Нас больше всего тревожит обстановка на границе с Таджикистаном и Узбекистаном. Наркотрафик, не организованные вооруженные формирования...

Тем более, Талибан сегодня многие стали расхваливать - но у нас, по крайней мере, эта организация запрещена и считается террористической. По-моему, пока еще другого решения (речь об официальной позиции России. - А.Г.) не было, поэтому мне сложно что-либо комментировать в этой истории.

- И какие-то прогнозы делать - тоже?

- Конечно... Другое дело, что мы меры уже предприняли – провели учения ОДКБ на границе.

Мы, кстати, предлагали и натовцам в свое время поработать вместе по этой истории, но, видите, они проигнорировали и показали свою полную недееспособность. Абсолютную недееспособность.

Это признают и сами американцы, и Меркель, и Макрон, да и все. И все «великое НАТО».

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