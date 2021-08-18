Пойдет на платное: Девятилетняя вундеркинд Алиса из Москвы все же будет учиться в МГУ

Алиса - самая юная выпускница России. У нее и аттестат об окончании школы есть Фото: Личный архив

В приказе о зачислении на бюджет на факультет психологии Алисы Тепляковой нет. Да, девочка многим утерла нос, сдав не только ЕГЭ, но и дополнительное вступительное испытание по биологии (экзамен проводил университет). Однако баллов не хватило. По ДВИ получила 48 – средний результат на общем фоне. А баллы по ЕГЭ родители не раскрывают: мол, нельзя сравнивать результаты ребенка с результатами 18-летних выпускников.

- Алиса расстроилась, что не попала на бюджет? — спрашиваем маму девочки Наталию Теплякову.

- Алиса не в курсе юридических процедур. Экзамен ДВИ она прошла.

- Какие планы?

- Сейчас планируем заключение контракта, как и многие другие абитуриенты. Ждем инструкцию и сроки от приемной комиссии. Документы подавали только на психфак. Хотя Алисе интересно посещать занятия и на других факультетах. В МГУ это возможно.

- А что именно дочка хочет слушать дополнительно?

- Хотеть предметы она пока не может, так как еще не знает, как устроено обучение, какие факультеты есть и т.п.

- Алиса ждет первое сентября? Что ее привлекает или, наоборот, настораживает в новой студенческой жизни?

- Она беспокоится, что на лекции нельзя нажать паузу или промотать назад, если не расслышала или не поняла что-нибудь. Попасть на лекцию ей очень интересно. Со всеми вопросами будем разбираться по мере возникновения.

- Простите за нескромный вопрос: год обучения на специалитете в МГУ стоит 391 тысячу рублей. Для многодетной семьи (Тепляковы растят семерых — Ред.) непросто выделить такие деньжища из бюджета. Потянете?

- Это однозначно дешевле, чем, например, льготная ипотека для многодетных семей.

В прошлом году Алиса попала в Реестр рекордов России как самая юная россиянка, получившая среднее образование - ей тогда было семь. ЕГЭ по четырем предметам сдала в восемь и тогда же получила аттестат. Через несколько дней после девятого дня рождения наравне со всеми сдала ДВИ в топовый вуз. На носу новый рекорд — поступление в один из самых престижных вузов?

В пресс-службе МГУ еще в разгар вступительной кампании говорили, что университет «готов оказать поддержку Алисе в тех организационных вопросах, которые могут вызывать у нее трудности или переживания. На факультете работает система тьюторства, когда старшекурсники берут шефство над первокурсниками и помогают им адаптироваться к учебе в вузе». Но конкретно будут обсуждать с родителями все эти вопросы, когда Алиса станет студенткой официально.

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