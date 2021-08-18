Горбачев рассказал о последней «попытке» спасти СССР

Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Михаил Сергеевич Горбачев был первым президентом СССР. И последним. Официально он ушел в отставку 25 декабря 1991 года, но фактически потерял власть задолго до этого. Последние годы своего правления он колебался между с либералами, считающими развал СССР естественным демократическим процессом, и государственниками, требующими жестких мер по сохранению страны. В итоге потерял доверие всех.

Во время путча ГКЧП (орган просуществовал три дня, и теперь, спустя 30 лет, многие считают его реальной силой по спасению страны советов) в августе 1991 года Горбачев вообще был в Форосе. Сам он выдает свое нахождение там за пленение, хотя многие до сих пор называют это самоизоляцией. Так или иначе, но после этого его как политика никто уже не воспринимал всерьез. А СССР развалился через четыре месяца после тех августовских событий. Кто виноват в этом — Ельцин, Горбачев или ГКЧП, споры идут до сих пор во всем мире.

Вот что сейчас, накануне 30-летия августовского путча, сам экс-президент заявил в беседе с ТАСС о своих «попытках спасти» Советский Союз: «Когда путчисты, изолировав меня в Форосе, отключив все виды связи, прислали ко мне своих представителей, я категорически отверг их требование подписать указ о чрезвычайном положении. Охарактеризовал их действия как преступные, как авантюру. В своем заявлении, адресованном съезду народных депутатов и Верховному совету, я заявил, что действия ГКЧП являются обманом народа и узурпацией власти. В декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР. Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны».

Президент СССР Горбачев перед началом пресс-конференции, на которой он появился после возвращения из Фороса, 22 августа 1991г. Фото Анатолия Морковкина /Фотохроника ТАСС/.

Провал путча он считает в том числе и своей заслугой.

«Авантюра путчистов была обречена благодаря твердой позиции президента СССР, президента России, мужеству тысяч москвичей, многих общественных деятелей, депутатов».

А в ослаблении своих позиций у власти Горбачев обвинил ГКЧП.

«Впоследствии путчисты не раз меняли свои "версии" событий. Сначала каялись, а потом последовали совету одного из заговорщиков: "Валите всё на Горбачева". Но факты остаются фактами. Они установлены следствием по делу ГКЧП, опровергнуть их невозможно. Путч провалился, но он осложнил и ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза».

Бывший президент дает советы своим нынешним коллегами, советуя им не забывать уроки тех лет.

«Считаю, что уроки тех дней актуальны сегодня. Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий – это всегда должно быть заботой обществ и государства. Я верю, что демократический путь развития России – единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы».

И не только Горбачев в юбилей тех печальных событий высказался о произошедшем. Накануне выступил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, обвинив в развале СССР Ельцина и Горбачева. Не молчат и мировые лидеры и СМИ. Например шведская газета Svenska Dagbladet на своих страницах поблагодарила Михаила Сергеевича за распад Страны Советов.

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