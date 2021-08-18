Исторические кадры: Юлия Пересильд на первой репетиции космической драмы «Вызов»

Юлия Пересильд на первой репетиции космической драмы «Вызов». Фото: Саша ГУСОВ

Продолжается активная фаза подготовки к съемкам картины «Вызов» (проект Первого канала и Роскосмоса), которые впервые в истории российского кино пройдут на Международной космической станции.

Работа проходит в несколько этапов: спортивная подготовка, специфические упражнения для космонавтов и актерские репетиции.

Фото: Саша ГУСОВ

В Звездном городке экипаж экспедиции МКС-66 проходит комплексную тренировку на тренажере корабля «Союз МС» в скафандрах «Сокол».

Фото: Саша ГУСОВ

По сути участники проекта (актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и летчик Антон Шкаплеров) репетировали полет путем имитации: отрабатывали штатную программу полета по короткой двухвитковой орбите, проверку герметичности отсеков и систем корабля после отделения от ракеты-носителя, маневр с переходом на сближение, облет и подготовку к стыковке с МКС.

Фото: Саша ГУСОВ

Кроме того, творческая команда активно пашет в спортзале — на беговых дорожках и эллипсоидах отрабатывают кардио-программу и делают упражнения для укрепления мышечного корсета (пресс, мышцы спины и проч.)

Фото: Саша ГУСОВ

Специфические тренажеры помогут Юлии Пересильд и Климу Шипенко уверенно чувствовать себя в условиях невесомости.

Фото: Саша ГУСОВ

Уже в сентябре в эфир Первого выйдет документальный сериал «Космический вызов», посвященный подготовке этого полета. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с космодрома Байконур намечен на 5 октября в 11:55 по московскому времени.

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