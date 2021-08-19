Потеря высоты, отказ техники или метеоусловия: Почему под Астраханью разбился истребитель Миг-29

Истребитель принадлежал 185-му Центру боевой подготовки и переучивания личного состава Минобороны РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

Ну как тут не подумаешь, что август - роковой месяц для российской авиации? На Камчатке упал вертолет, в Турции - Бе-200, под Москвой - Ил-112В... И вот еще одна скорбная весть: под Астраханью разбился МиГ29-СМТ.

Истребитель принадлежал 185-му Центру боевой подготовки и переучивания личного состава Минобороны РФ.

Трагедия случилась сразу после взлета машины - пилот даже не успел набрать высоту. Обгоревшие обломки валяются рядом со взлетно-посадочной полосой. Летчик не сумел катапультироваться...

Командование Центра сообщает, что обычно во время учений этот самолет имитировал противника для тренировки расчетов зенитных ракетных систем и истребителей. Боекомплекта у него не было.

Что именно стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно. На место происшествия прибыла комиссия Главного командования Воздушно-космических сил Минобороны.

А пока специалисты лишь гадают из-за чего случилось ЧП.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов:

- Трагедия могла произойти из-за сложных метеоусловий. Там совсем близко находятся горы Дагестана и Каспийское море. Днем происходит значительное испарение влаги, а ночью "обостряются" метеоусловия. Не исключается и потеря контроля высоты при выполнении полета. А еще возможен и отказ техники.

Да и попадание в грозовую облачность может привести к таким трагическим последствиям.

Но такая метео-версия пока отпадает: по данным Гидрометцентра, в Астраханской области в минувшую среду стояла тропическая жара. Был исключительно ясный день с температурой до 37 градусов в дневное время.

Похоже, что-то случилось с машиной...

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

Тактико-технические характеристики истребителя МиГ-29

Экипаж: 1 или 2 человека (в зависимости от модификации)

Нормальный взлётный вес - 15180 кг

Двигатель РД-33 (турбореактивный двухконтурный с форсажной камерой, а также управляемым вектором тяги)

Высота атакуемой цели 30—23000 м

Дальность обнаружения цели - 50-70 км

Максимальная скорость - 2450 км/ч

Дальность полета - 1430 км

Потолок - 18000 м

Вооружение: 30 мм авиационная пушка ГШ-30-1 (150 снарядов), ракеты, бомбы (общим весом 2180 кг).

ШТРИХИ К "БИОГРАФИИ" ИСТРЕБИТЕЛЯ

Начало эксплуатации самолетов этого типа - 1983 год. Всего существует 200 его модификаций. За годы эксплуатации выпущено более 1600 таких машин. Кроме СССР (а затем России) истребитель находится на вооружении ВВС 25 стран мира. Его средняя цена на мировом рынке - $22 млн.

Всего за 38 лет эксплуатации самолетов Миг-29 (в СССР, в России и в других странах мира) произошло 50 катастроф.