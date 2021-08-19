Ветеран элитного спецназа КГБ: Горбачев нас просто обманул

Полковник ФСБ в запасе Валерий Киселев. Фото: страница Валерия Киселева в «ВКонтакте»

О том, как в начале 90-х годов сокращали, переименовывали и переформатировали Комитет государственной безопасности (КГБ) с его силовыми подразделениями написано и снято немало материалов. Но всегда интересно услышать свидетелей тех событий, особенной офицеров элитного спецназа, которые привыкли говорить со свойственной им прямотой и называть вещи своими именами. Вот, как об планомерном уничтожении группы специального назначения "Вымпел" (сегодня группе, которая отличилась в операции по взятию дворца-крепости президента Афганистана Хафизуллы Амина исполнилось бы 40 лет) рассказал Ленте.ру один из ветеранов этого засекреченного спецподразделения КГБ СССР, полковник запаса Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Валерий Киселев. Вот как офицер вспоминает эти события:

"Каждого бойца группы отбирали так, чтобы он выполнял приказы и был готов лечь на гранату без чеки, если это необходимо. Боец "Вымпела" не спорит и не задает лишних вопросов: он просто выполняет приказ руководителя. Но наш главный командир, Михаил Горбачев, нас просто обманул.

Он хорошо говорил и ставил цели — перестройка, изменения. Мы сами хотели перемен, хотели улучшения жизни, но не уничтожения нашего строя, страны и службы. КГБ докладывал и сообщал в ЦК КПСС на совещаниях о том, что будет происходить в Средней Азии, Прибалтике и на Северном Кавказе. Предлагались и конкретные решения. Но Горбачев на все эти записки даже не отвечал".

По словам Киселева, чтобы интеллектуальный спецназ (офицеры знали по несколько языков и имели несколько специальностей в диверсионной работе) не помешал "перестройке" СССР по западным лекалам, "Вымпел" просто выслали подальше от Москвы.

- Потом кому-то наверху пришла светлая идея отправить бойцов "Вымпела" в Тбилиси — подавлять беспорядки. Им предполагали дать дубинки, щиты и сказали: мол, работайте — сдерживайте толпу и охраняйте здание Верховного совета. Нас бы туда отправить для другого: внедряться в группы сепаратистов и разлагать их, уничтожать изнутри. Так должен действовать "Вымпел". А нам поручили работу ОМОНа — и многие бойцы тогда стали роптать. А вернее – не понимать идеи руководителя, - рассказывает полковник.

А в 1991 году "Вымпелу" не дали занять Белый дом. Офицеры разработали уже план операции и ждали команды. Но она так и не поступила.

- Нам приказали взять штурмом Белый дом. На это наш командир Бесков ответил: подготовьте письменный приказ — сделаем. Мы подготовили доклад, согласно которому операция по полной зачистке Белого дома должна была занять около получаса. Мы указали, что при ее проведении неизбежны жертвы с обеих сторон. Больше на проведении операции никто не настаивал. В "Вымпеле" же в тот момент решили, что по своим гражданам стрелять никто не будет, - говорит Киселев.

А в 1993 году сослуживцы Киселева уже волновались, что такая команда поступит: "Ельцин прямо настаивал на уничтожении Верховного Совета. Сейчас можно с уверенностью сказать, что все это было незаконно. Он сказал: "Давайте уничтожим эту красно-коричневую сволочь". В "Вымпеле" ответили: дайте письменный приказ, разработаем операцию. 40 минут — и мы решим проблему. Но приказа так и не последовало. Ельцин ведь понимал наши настроения: не зря его ожидали на случай чего два вертолета — уж не знаю, куда он на них планировал лететь. В итоге 12 офицеров "Альфы" и "Вымпела" вышли с поднятыми руками к Белому дому. Они поговорили с Руцким и Хасбулатовым — и те приняли верное решение: не стали воевать и сохранили людям жизни".

По мнению ветерана "Вымпела", их группу специального назначения "уничтожили еще в 1991 году, а в 1994-м окончательно добили то, что было". Оставшихся бойцов, как известно перевели в МВД России, где они возглавили подразделения полицейского спецназа, с которым воевали по всем горячим точкам.

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