Алексей Серебряков обратился к россиянам с просьбой о помощи

Актер Алексей Серебряков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Серебряков несколько лет прожил в Канаде. Звезда фильма "Левиафан" покинул Россию в 2012 году. А весной 2021 года стало известно, что актер вернулся в Москву. А на днях он обратился к россиянам с просьбой о помощи.

Алексей Серебряков записал видео, которое опубликовал его коллега Александр Дьяченко. В небольшом ролике артист попросил о помощи всех неравнодушных. Дело в том, что актер угодил в скандал.

По словам Серебрякова, неизвестный от его имени завел блог. Выдававший себя за артиста самозванец оставляет сообщения и публикует фотографии. При этом коллеги и обычные россияне были в полной уверенности, что страничку ведет актер. Они активно вступали в дискуссию с лже-Серебряковым.

Когда сам артист узнал о происходящем, то не смог ничего сделать с фейком. Служба поддержки его просьбы проигнорировала. В итоге Алексей был вынужден обратиться за помощью к народу. "Здравствуйте, меня зовут Алексей Серебряков. Я хочу обратиться к вам с просьбой о помощи. Дело в том, что меня нет ни в одной социальной сети, но кто-то, используя мое имя, очень активно ведет страницу вместо меня. Поэтому я прошу вас пожаловаться на эту страницу, дабы избежать лжи для людей, которые в это верят", - заявил Серебряков. Он заранее поблагодарил публику за помощь.

Напомним, Алексей Серебряков вместе с женой Марией воспитывает троих детей, двое из которых - братья Степан и Данила - приемные, а старшая Даша - дочь жены от первого брака. "Я в своей жизни ничего более важного, чем дети и моя жена Маша, не нашел. Большего счастья, чем они, я не знаю. Машу люблю, как в чудесных сентиментальных романах", - признавался артист.

В своих детях он души не чает. "Даня был совсем маленьким и нелюдимым, ему диагнозы разные ставили. Он увидел меня, бросился ко мне и минут 20 мы стояли и обнимались. А Степан был очень тяжелый мальчишка, Маше надо памятник поставить. Мы его когда взяли, ему было почти четыре, он к тому моменту прожил уже тяжелую жизнь. Он не ел с тарелки, не разговаривал. Сейчас у него 92% из 100% в школе, рисует и красив, как модель", - делился актер сокровенным.