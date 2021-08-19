Американец угрожает взорвать бомбу у Капитолия в Вашингтоне

Мотивы этого человека пока неизвестны. Фото: Социальные сети

У здания американского парламента снова неспокойно. Рядом со зданием библиотеки Конгресса припарковался большой джип, а когда охрана попросила мужчину отъехать, он сказал, что в машине полно взрывчатки, а у него в руках детонатор.

- Сейчас с мужчиной общается наш штатный переговорщик, который делает все возможное, чтобы эта ситуация разрешилась благополучно, - сказал журналистам шеф полиции Капитолия Том Мэнгер. – Мотивы этого человека пока остаются неизвестны.

Кроме местной полиции, на место прибыли агенты ФБР и сотрудники федерального Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Полиция перекрыла близлежащие дороги. Сотрудники Капитолия предупреждены о возможной угрозе. Большинство зданий Конгресса эвакуированы. Кроме того, очистить помещения попросили и сотрудников Верховного суда США – их здание расположено неподалеку.

Если водитель пикапа действительно привез на Капитолийский холм бомбу, время для громкого теракта он выбрал не самое удачное. Дело в том, что сейчас у американских конгрессменов и членов Палаты представителей каникулы. Соответственно, в зданиях Конгресса нет почти ни одного депутата, а также многих сотрудников аппарата.

Угроза взрыва у ворот Капитолия напомнила американцам события 6 января, когда цитадель американской демократии фактически оказалась захвачена активными сторонниками Дональда Трампа. Напомним, в тот день обе палаты американского парламента собрались на совместное заседание, чтобы утвердить итоги президентских выборов, победителем которых стал демократ Джо Байден. Дональд Трамп, участвовавший в выборах от Республиканской партии США, с таким результатом не согласился. Исчерпав все юридические возможности оспорить результаты голосования, он созвал своих сторонников 6 января в Вашингтон. Разгоряченная толпа прорвала охрану Капитолия и захватила здание Конгресса. Депутаты экстренно эвакуировались. В США до сих пор идет расследование событий этого дня, обвинение во внутреннем терроризме висит почти над тысячью человек, несколько из них уже осуждены.

Позже полиция обнаружила две бомбы, размещенные у офисов Демократической и Республиканской партий. К счастью, они не были приведены в действие.

Кстати, в Нью-Йорке полиция оцепила Таймс-сквер, оттуда также эвакуировали людей. Все из-за подозрительного предмета, найденного на площади. Сейчас с ним работают саперы.