Омолодившаяся София Ротару прилетела в Россию

На «Новую волну» в Сочи София Ротару прилетела по личному приглашению Игоря Крутого. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В наших краях Софию Михайловну давно не видно. По словам директора Ротару Сергея Лаврова, певица из-за пандемии не гастролирует. Правда недавнее 74-летие отмечала вместе с сыном Русланом и внуками на отдыхе в Италии.

София Ротару на сцене "Новой Волны". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На «Новую волну» в Сочи «хуторянка» прилетела по личному приглашению «рулевого» конкурса Игоря Крутого. Когда артистка появилась в белоснежном наряде в греческом стиле на красной дорожке, репортёры ахнули. Кажется, София Михайловна стала ещё моложе: обновила улыбку у стоматолога и судя по всему накануне конкурса побывала на приеме у крутого косметолога.

Кажется, София Михайловна стала ещё моложе! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Плюс ко всему платье-туника, которую для Ротару подобрала ее невестка Светлана (она много лет работает у свекрови стилистом -Ред.). Напомним, поклонникам украинской дивы давно не дает покоя ее моложавый вид. На все подозрения в пластике артистка лишь загадочно улыбается, мол, спасибо генам за хорошую форму.

На все подозрения в пластике Ротару лишь загадочно улыбается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В интернете пишут, что Ротару использует силиконовую маску, чтобы выглядеть моложе, я всегда смеюсь, когда такое читаю. Она даже гримируется минимально, - заверил kp.ru менеджер певицы. - София Михайловна, как и любая артистка, не может себе позволить есть все, что она хочет. Перед съёмками она едет на детокс, на чистку организма. Чаще всего это какой-то отель, где она голодает или питается, подсчитывая калории. Диетологов у неё нет, она ест домашние яйца, овощи со своего огорода и все.

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