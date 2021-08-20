В самом ли деле Путин отказал Байдену в размещении баз США в Средней Азии

На переговорах в Женеве между президентами России и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом речь шла и об Афганистане. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авторитетное американское издание WSJ опубликовало версию своего источника о том, что звучало на переговорах в Женеве между президентами России и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом. По мнению американских журналистов, глава Белого дома предложил Кремлю вариант с размещением американских солдат и техники на базах в Узбекистане, Таджикистане и в Киргизии. И Путин, якобы, на такое предложение американского коллеги ответил отрицательно, мол, с точки зрения России, базы США в этом регионе были бы не желательны.

«Комсомольская правда» попросила прокомментировать предположения американского издания главного редактора журнала «Арсенал Отечества», полковника запаса Виктора Мураховского.

- На какие базы в Центральной Азии американцы предполагали зайти, если Байден действительно предлагал Путину одобрить военное присутствие США в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии?

- Американцы, напомню, имели там свои базы до 2005-го и до 2014-го годов. И у них была возможность использовать их так, как они считали нужным. Если они все порушили своими действиями — никто не виноват.

- Что мог Байден предложить Путину в обмен на такое одобрение?

- А вообще зачем ему, президенту США, это предлагать лидеру России - военные базы в третьих странах? Пусть даже мы с этими странами входим в военно-политические и экономические союзы? И зачем нам оценивать концепции, которые нигде не были официально заявлены?

- Американцы пишут, что Путин высказался определенно против американского военного присутствия в центральноазиатских республиках.

- А мы разве имеем конкретные факты, кроме предположений американских СМИ?

- У США были удобные для них базы для снабжения своей группировки в Афганистане на территории Узбекистана и Киргизии, но они их покинули — по разным причинам?

- Кроме авиабаз в Средней Азии, американцы имели возможность использовать и российские аэродромы как транзитные точки. Например, в Ульяновске — до 2014 года. Если они все это порушили собственными руками, значит, они сами себе злобные буратины - и никто им не виноват. Если они думают, что, исходя из американских заявлений, кто-то из стран, которые ранее сотрудничали в борьбе с международным терроризмом с США на территории этих государств бодро пойдет по этим же граблям — ну, тогда они полные идиоты.

- Американские СМИ сейчас ищут оправдания для провала в Афганистане, и «отказ Путина» на создание американских баз в Центральной Азии — в этом русле?

- У победы много отцов, а поражение всегда сирота, так ведь? Времена меняются, а люди - нет.

- У России есть базы в Таджикистане и Киргизии, у США они там были — то есть, американцы, в общем, могли в любой момент зайти туда без противодействия кого-либо, кроме нас?

- Может быть, не все об этом знают, но узбеки вообще в свою конституцию забили невозможность присутствия иностранных военных баз на своей территории. Опыт работы с американцами по данному поводу в Узбекистане есть. И тот опыт в этой стране был признан крайне отрицательным.

- Почему?

- У них есть причины для этого…

Риторический вопрос — откуда американским самолетам лететь в Афганистан удобнее всего?

- Есть несколько вариантов.

- Правильный ответ — из Ирана. Но это невозможно много лет. Удобно также летать и из союзного для США Пакистана. Там есть аэродромы в северо-западных провинциях, где и рождались все базы моджахедов, а потом Талибана и Аль Каиды*. Оттуда лететь ближе всего. Но здесь география, на мой взгляд, играет слабую роль.

- А что играет неслабую роль?

- Давайте посмотрим на то, как произошло полное игнорирование своих же союзников и сателлитов, которых американцы в Афганистан под знаком "международной коалиции" затащили немереное количество. По нескольку человек от «малых стран», ради демонстрации флага. Под лозунгом "Америка с нами, а мы с Америкой".

- Младших братьев серьезно обидели — и обиду эту они не забудут?

- Американцы теперь будут испытывать серьезные затруднения с привлечением тех, кто готов был поддержать какие-то действия США на территории других стран.

- То есть, например, «аэродромы подскока» американцам никто легко предоставлять сейчас не будет?

- Думаю, вряд ли. Афганистан вообще - весьма своеобразный регион. Даже те, кто формально является или числится в союзниках или в партнерах США по военным вопросам, зачастую не рискуют оказывать какую-то реальную поддержку американцам. Как, впрочем, и России. Ну вспомните, кто на стороне официального сирийского правительства готов был действовать против террористов в Сирии в 2015-2016 годах?

- Кроме России и Ирана?

- Ну да. При том, что Иран, считаясь партнером России - не предоставили свой «аэродром подскока» для наших ВВС, действовавших по террористам в Сирии. Там всего один раз наши самолеты совершили посадку при полете в Сирию.

- То есть, слова «источника» о просьбе Байдена к Путину об американским войсках в Средней Азии...

-... Их можно считать лишь предположением. Ну или фантазиями...

* Организации, запрещенные в России.

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