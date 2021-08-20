Флорист увидела в букете Путина для Меркель тайные знаки

Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Кремле. Фото: Евгений Одиноков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Как настоящий джентльмен, Владимир Путин не мог прийти на встречу с дамой без цветов. В зал российский президент вошел держа в руках лаконичный, но от этого не менее изысканный букет. Ярко-белые хризантемы вперемешку с розовыми пионами и чуть более яркими, но все равно нежными розами, обернутыми в серую бумагу.

- Хризантема — это более восточный цветок. Он символизирует чистоту, непорочность, - объяснила в беседе с КП флорист и дизайнер Марина Запорожец. - А розовая роза — классический «женский цветок». Он подчеркивает женственность. Серая бумага, которая была выбрана в качестве обертки призвана просто не отвлекать внимание от самих цветов.

То есть очевидно, что своим подарком Владимир Путин продемонстрировал свое теплое отношение к уходящей в отставку канцлеру ФРГ.

Стоит отметить, что путинский букет в адрес женщин-коллег стал уже традицией. Их получали и президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, и хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович, и королева Нидерландов Беатрикс. Ну и конечно, неоднократно, ангела Меркель. Кстати, за это президент России подвергался жесткой критике.

Владимир Путин с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в Сочи. Фото: Zuma/TASS

В 2018 году Владимир Путин принимал Ангелу Меркель в своей резиденции в Сочи и при встрече, так же как и сегодня, преподнес ей букет из розовых, белых и чайных цветов (за три года композиция практически не изменилась). Фотография встречи облетела все мировые СМИ, а сама госпожа бундесканцлер (ил её пресс-служба) с удовольствием выложила ее в официальный инстаграм. Но немецкая газета "Бильд" назвала такой жест - «осознанным проявлением сексизма».

Владимир Путин и Ангела Меркель перед началом переговоров в Сочи, 2018 г. Фото: Mikhael Klimentyev, Zuma\TASS

«Путин ясно показал Меркель, кто в доме хозяин не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене», - говорится в материале. Таблоид посчитал презент посягательством на личное достоинство своего лидера. Рукопожатие и не больше — вот как должны встречаться мировые лидеры, считает автор статьи.

Стоит отметить, что раньше букеты Путина в адрес Меркель никогда под огонь критики не попадали. А ведь в 2008, когда российский лидер 8 марта принимал фрау в Ново-Огарево, он был куда более смелым и «говорящим»: орхидеи, антуриум, гортензия, сирень, глориоза и пионы. Дело в том, что тот самый Антуриум считается ярким мужским цветком, который дарят либо коллегам по работе, либо женщинам, обладающим яркой индивидуальностью. К тому же красные цветы в Германии — символ ярко выраженной симпатии.

9 марта 2008 г. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарево. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Родионов

Что ж, не исключено. Тем более, что Владимир Путин «вместе» с Ангелой Меркель уже 16 лет. И этот визит канцлерин в Москву её последний в официальном статусе немецкого лидера.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Прощальный визит» Меркель к Путину - что он значит

20 августа в Москву на встречу с российским президентом прилетела канцлер Германии (подробнее)

Пресс-конференция Путина и Меркель в Москве 20 августа 2021: прямая онлайн-трансляция

По итогам переговоров Путин и Меркель дают пресс-конференцию. Сайт kp.ru 20 августа 2021 проводит прямую онлайн-трансляцию (подробнее)