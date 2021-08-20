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Политика20 августа 2021 15:45

Цветы с подтекстом: о чем говорит букет, который Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель

В Москве началась встреча президента России и канцлера Германии
Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ
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Наш президент якобы указал Меркель, что она женщина и как бы поставил себя в более сильную позицию

Наш президент якобы указал Меркель, что она женщина и как бы поставил себя в более сильную позицию

Фото: REUTERS

В последний раз Ангела Меркель приехала в Москву, как лидер ФРГ. Владимир Путин в Кремле тепло встретил канцлера - поприветствовал немецкой фразой “Gutten Tag”, а потом подарил букет розового цвета.

Такой оттенок на языке цветов, кстати, обозначает успешное завершение дел. Казалось бы, небольшой знак вежливости, ничего более, но в Европе и к нему могут отнестись как к нарушению протокола!

Такое уже было три года назад. В 2018-м немецкая пресса ополчилась на Путина за то, что он подарил Меркель во время встречи в Сочи букет из чайных роз, розовых эустом и белых фрезий, обернутых в зеленую бумагу.

Никогда не угадаете, что тогда не понравилось журналистам. Они посчитали, что Путин не просто проявил вежливость, а послал настоящий невербальный сигнал. Наш президент якобы указал Меркель, что она женщина и как бы поставил себя в более сильную позицию. Надо было — по версии немецких СМИ — просто пожать руку.

Сложно понять такую логику. Волну в тот раз подняла немецкая Bild – вполне возможно, изданию просто еще раз хотелось уколоть Россию. Газета дано настроена антирусски.

Сама Ангела Меркель ни тогда, ни сегодня никакого недовольства не выказала. Она с улыбкой оба раза приняла букет от Путина.

Естественно, никакого нарушения протокола нет. Каждое действие на официальных мероприятиях согласовывается заранее - немецкая сторона о букете знала заранее.

В 2008 году президент России встречался с Меркель в Ново-Огарево. Тогда канцлеру тоже подарили букет, но никакого общественного недовольства не последовало. Видимо, 13 лет назад Европу еще не захлестнула мода на то, что политики должны быть бесполыми представителями государства.

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