Борис Корчевников о своей тяжелой болезни: «Почему это случилось? Для чего?»

Телеведущий Борис Корчевников. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Борис Корчевников много лет борется с тяжелым недугом. В младенчестве он переболел острой формой менингита и оглох на одно ухо. В 2015 году у телеведущего нашли опухоль в головном мозге. Артист на днях откровенно рассказал о том, что чувствовал, когда узнал о своем диагнозе.

Борис Корчевников поделился личными переживаниями с гостем своей программы "Судьба человека" на телеканале Россия 1" Владимиром Левкиным. Телеведущий рассказал, что пережил настоящий шок из-за своего диагноза в ответ на откровения певца.

Как известно, в начале нулевых у самого Левкина обнаружили рак лимфоузлов. На тот момент, когда врачи поставили ему диагноз, он уже болел семь лет. Поэтому к лечению музыкант приступил слишком поздно. Одно время ходили слухи, что он умирает. Однако сам Левкин старался держаться, и в итоге болезнь отступила.

Борис, в свою очередь, признался, что в свое время он не смог так спокойно перенести болезнь. В 2015 году врачи обнаружили у него опухоль в мозге, которая оказалась доброкачественной. Артист перенес трепанацию черепа. Каждые полгода он проходит обследования и при необходимости - терапию.

Корчевников заявил, что был в шоке, узнав об опухоли. По его словам, тяжелый период заставил его заново переосмыслить свою жизнь.

"Я тоже болел. И здорово болел. Стоял как на каком-то суде, когда это случилось... И все равно спрашиваешь себя, почему это случилось. Если не этот дурацкий вопрос за что, почему именно со мной, то еще для чего все так произошло. А еще просто неизбежно начинаешь пролистывать свою жизнь и какие-то оценки в ней расставлять. Пытаешься понять, что в ней было так, а не иначе, в чем я был очень неправ, в чем оступился?", - поделился он сокровенным.

К слову, хирургическое вмешательство не прошло для него бесследно. Он начал терять слух, что серьезно сказывается на его работе телеведущего.