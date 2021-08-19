"Дохлая икебана": чудом ожившая певица МакSим показала букет от Андрея Малахова

Певица МакSим. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица МакSим продолжает делится в блоге своими буднями. Еле живая артистка приходит в себя после комы в кругу самых близких - дочерей и мамы. Вокалистка принимает поздравления по случаю чудесного исцеления от поклонников, коллег и телеведущих.

Певица МакSим проходит реабилитацию в своей роскошной квартире за два миллиона долларов. Она выходит на связь с поклонниками и показывает шикарные букеты. Не остались в стороне и Борис Корчевников с Андреем Малаховым. 38-летняя звезда поблагодарила телеведущих скандальных шоу за цветы.

Корчевников сопроводил букет из розовых пионовидных роз, гортензий и астр открыткой с пожеланиями крепкого здоровья: "Дорогой Марине с пожеланиями здоровья, поддержки родных и близких".

А вот композиция, отправленная от имени Малахова, некоторых фанатов удивила. Поклонники сочли, что она похожа на "погребальный венок" и "дохлую икебану". Внимательным россиянам удалось разглядеть на снимке увядшие цветы.

Андрей Малахов и Борис Корчевников прислали роскошные букеты выздоравливающей певице. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, 13 августа певицу МакSим, которая провела в медикаментозной коме около полутора месяцев, выписали из 52-й московской больницы. Она будет долечиваться дома. Такое решение приняла сама звезда, мечтавшая скорее встретиться со своими дочерьми. Ей предстоит долгая реабилитация. По словам менеджера артистки, у знаменитости возникли проблемы с памятью и ногами.