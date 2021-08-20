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Звезды20 августа 2021 16:40

Киркоров в зеркальном ящике и полуголая Марув произвели фурор на «Новой волне»

Звезды устроили провокационное шоу на открытии музыкального конкурса
Мария РЕМИЗОВАМария РЕМИЗОВА
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Филипп Киркоров выгулял свой дорогущий наряд из клипа «Романы».

Филипп Киркоров выгулял свой дорогущий наряд из клипа «Романы».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Без шика-блеска Филипп Киркоров не мог появиться в Сочи на «Новой волне». В первый вечер конкурса король сцены выгулял свой дорогущий наряд из клипа «Романы». Плащ с изображёнными на нем библейскими сюжетами для артиста сшили знаменитые дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана. Стоимость наряда тогда составила около 35 миллионов рублей.

На словах «все песни мои о тебе», к ногам Киркорова припала полуголая певица Марув, его партнерша по дуэту «Комильфо». А после в углу сцены погас свет, с ним пропал куда-то и Филипп.

Потом появился зеркальный ящик, из которого фараоном выплыл Киркоров. Лицо царя эстрады плотно закрывала золотая маска, инкрустированная драгоценными камнями. Пока Марув в боди и кружевных чулках выделывала сексапильные па вокруг Филиппа, ее подтанцовка (тоже, кстати, в провокационном нижнем белье) показывала чудеса стриптиза в рядах партера.

Киркоров и певица Марув

Киркоров и певица Марув

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В общем, наделали немало шума на открытии, устроив настоящий бурлеск и провокацию.

Кстати, мало кто знает, что страсть к шоу и волшебству у Филиппа с детства. Бабушка певца работала в цирке и поэтому с юношества он мечтал стать фокусником. «Набор юного фокуснике» был любимой игрушкой маленького Фила.

А любимым фильмом артиста был «Цирк» с Любовью Орловой в главной роли.

- Любовь Орлова была моей любимой актрисой. Моя бабушка Лида работала в цирке и в фильме «Цирк» дублировала великую Орлову в одной из сцен, - раскрыл семейную тайну Киркоров.

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