Открытие «Новой волны»: Исхудавшая Гагарина, Киркоров с сумкой за 4 миллиона и элегантная Ротару

Цена самолётика «кусается»- более трёх миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два года из-за пандемии артисты томились без «Новой волны», музыкального конкурса Игоря Крутого, где по традиции открываются не только новые имена, но и маститые звёзды премьерят новые песни и дорогущие наряды.

Понятное дело, открытие не обошлось без главного эстрадного модника Филиппа Киркорова. Король сцены появился на дорожке с сумкой-самолётом от Louis Vuitton, созданной Virgil Abloh. Цена самолётика «кусается»- более трёх миллионов рублей.

- Филипп раскрепостился, надел очень светлые вещи. Причём не «толкнул», как обычно, DG с головы до ног. Образ новый, яркий, современный. Возможно, немного инфантильный, но королю можно пошалить, -оценила наряд Киркорова наш модный эксперт дизайнер Ксения Князева.

- Киркоров и его стилист следят за трендами, пробуют новые образы, дерзкие аксессуары. По крайней мере Филиппа нельзя упрекнуть в том, что он зимой и летом одним цветом.

Эксперт дизайнер Ксения Князева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Zivert

- На мой взгляд, Zivert одна из самых стильных артисток,- считает звёздный дизайнер Ксения Князева. - Тут стиль есть и в музыке и в одежде. Она умеет красиво подчеркнуть своё шикарное тело подходящим платьем. Все классно подобрано. Платье женственное, открыты плечи, акцентирована талия, модная чёлка-шторка.

Zivert одна из самых стильных артисток Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Клава Кока

- Клава находится на грани подростковой и женской моды,- рассказывает дизайнер Князева.-В основа ее стиля лежит контрастность. Но есть некая небрежность. Корсет должен четко сидеть на груди, не сбориться на талии. Причёска из 2000-х, в духе Бритни Спирс. Уже не девочка, но ещё не женщина. Клава как-то зависла в этой истории. Главное, чтобы потом со временем она менялась, а то есть опасность превратиться во фрика.

Клава находится на грани подростковой и женской моды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Игорь Крутой с женой Ольгой

- У Игоря Яковлевича классический и очень элегантный образ. Его супруга актуально одета: трикотажное платье в пол, стёганые сабо, акцентная сумка плетёная. Под стать платью в романтичном сельском стиле… Очень мило и дорого.

Игорь Крутой с женой Ольгой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лера Кудрявцева и Андрей Малахов

- Малахов в образе основателя журнала Плэйбой Хью Хефнера. Весьма забавно и совсем не скучно. Леру я бы переодела. Да, платье красивое, но причёска за последние 5 лет не меняется. Да, и платья у Кудрявцевой все похожие. Уверена, с ее данными можно очень современно выглядеть, не хуже Zivert! Но Лера любит гиперболизированную женственность и лоск буржуа. И ещё всякие платья «baby doll». А можно же и что-то новое попробовать, сексуальность может быть современной. Ей нужно просто чуть больше смелости.

Лера Кудрявцева и Андрей Малахов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Яна Рудковская

- Стразы, перья, бриллианты. Яна, конечно, шикарная. Никто не спорит, резюмирует дизайнер Ксения Князева.

Яна Рудковская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лариса Долина

- Лариса преобразилась, взяла себя в руки. Мне кажется в плане стиля она выглядит даже лучше, чем в молодости, - считает наш модный критик. - Круто, что есть асимметрия в образе. Крест и кимоно трендовые. В таком образе легко могла бы выйти и молодая звезда. Единственное, что дёшево смотрится - золотая сумка.

Лариса преобразилась, взяла себя в руки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

София Ротару

- Потрясающая красотка. Ну как можно в таком возрасте, в 74 года выглядеть так молодо и стильно? Платье не трендовое, нет никаких кораблей на голове, но все со вкусом подобрано. Шикарная женщина.

София Ротару Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полина Гагарина

- Полина ещё больше постройнела. Красивая, но образ певицы мне не очень нравится. Кажется, что платье не доделано: тут привязали, там подвязали... Выглядит как-то странно. Разница длин смущает. И непонятная драпировка голубой тканью. С фигурой Полины можно было бы что-то более элегантное выбрать для звёздной дорожки.