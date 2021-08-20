Убытки и проигранные суды: поселившийся в Париже сын Олега Табакова лишился заработка в России

Антон Табаков уже три года, как перебрался из России в Европу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вот уже три года наследники Олега Табакова живут без его помощи и мудрых советов, и во многом это совсем другая жизнь. Вдова артиста Марина Зудина лишилась ролей в театре, где под крылом супруга долгие годы была примой; у младшего сына Павла появился внебрачный ребенок, а старший Антон переехал с семьей во Францию. Ради эмиграции наследнику знаменитой фамилии пришлось закрыть рестораны, которые в свое время являлись культовыми местами отдыха в столице.

61-летний Антон Олегович - старший сын "матроскина" от первого брака с Людмилой Крыловой уже три года, как перебрался в Европу. Свое решение Табаков-младший объяснил просто: "Хочу видеть, как растут мои дети". В четвертом браке с молодой переводчицей Анжеликой коммерсант воспитывает двух дочерей - Марию и Антонину, которые с рождения живут и учатся в Париже. Именно ради них предприимчивый папа бросил практически весь бизнес на родине, объявив с фирменным фамильным юмором: "Мой трудовой стаж начался в шесть лет: я впервые снялся в кино и получил гонорар. Это было более полувека назад! Могу я позволить себе наконец побыть безработным?".

Однако, Антон Олегович все-таки слукавил: из 14 бизнес-проектов, открытых в разное время, три все же остались на плаву. Правда, в коронакризисный 2020 год все они потерпели убытки... Так, компания "Аминг+", которая занимается арендой и управлением недвижимостью, сработала в минус 947 тысяч рублей: это на 2,7 млн меньше, чем годом ранее. Другая фирма "Виконт-1", у которой похожий профиль, показала результат еще хуже: убытки составили 3,3 миллиона. Наименьший крах потерпела компания "Астра ТК", которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности: всего минус 327 тысяч.

Кроме того, как выяснил сайт kp.ru, на днях Антону Табакову пришлось держать ответ в Хамовническом суде перед кредитором. Сумма была небольшая - 96 тысяч рублей, однако, добровольно сын артиста платить не захотел: предпринимателю, который сдавал ему помещение в аренду, пришлось выбивать деньги с помощью Фемиды. Та встала на сторону кредитора, и в результате Табаков-младший отдал не только платежи за аренду, но и набежавшие проценты.

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