Сын Табакова продал рестораны и окончательно перебрался во Францию

30 Янв. 2018 2018-01-30T16:08:31+03:00

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На днях в прессе появилась информация, что Антон Табаков продал свои рестораны в Москве и покинул страну. И если сначала известный бизнесмен никак не комментировал это решение, то теперь решил внести ясность. Сын знаменитого артиста рассказал, что его семья уже более семи лет живет во Франции, где он купил недвижимость и ему приходилось курсировать туда-сюда, чтобы постоянно быть рядом с семьей.

«Однако в последнее время бываю в Москве все реже, а следить за делами ресторанного бизнеса на расстоянии сложно. Да и иные причины нашлись", – объяснил свое решение Антон в интервью «СтарХИТ».

По словам Табакова, к продаже ресторанов его подтолкнули дети. Как отец он хотел бы как можно больше времени проводить с ними, пока они растут, чтобы принимать активное участие в их воспитании.

Антон Табаков с женой Анжеликой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

"Готовим, читаем, разговариваем обо всем на свете. Антонина ходит в школу, Маруся – в детский сад", – рассказал ресторатор.

Кроме того Табаков поменял приоритеты и решил, что пришло время отдохнуть. "Мой трудовой стаж уходит корнями в далекий 1966-й: в шесть лет я впервые снялся в кино и получил гонорар. Это было почти пятьдесят два года назад! Так что могу позволить себе побыть безработным", – заявил он.

Напомним, первый арт-клуб "Пилот" Антон создал еще четверть века назад. При этом изначально Табаков хотел стать артистом. Он сыграл главного героя в картине "Тимур и его команда", "Опасный возраст", "Сказки старого волшебника" и во многих других. Но потом все же почувствовал в себе талант бизнесмена и занялся ресторанным бизнесом, - сообщает Дни.ру.

Наследник знаменитой фамилии воспитывает четверых детей – двое старших, Никита и Анна, живут в Лондоне, а Антонина и Мария – в Париже. При этом отец Антона Олег Табаков находится в больнице с 27 ноября 2017 года. Как сообщил «Комсомолке» источник, близкий к семье состояние худрука МХТ очень тяжелое. Из-за постоянной медикаментозной комы, к которой вынуждены были прибегать врачи, могут начаться необратимые изменения в головном мозге. Рядом с артистом все время находится его супруга – Марина Зудина.

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