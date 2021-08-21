Захватом Кабула руководил террорист, освобожденный Бараком Обамой

Ранее талибы* заверяли, что не будут наступать на Кабул, если США выведут все свои войска их Афганистана Фото: REUTERS

Захватом афганской столицы, Кабула руководил командир талибов* Хайрулла Хайрхва.

Почти сразу после террористических атак 11 сентября 2001 года он был арестован и содержался с 2002 по 2014 годы под стражей на американской базе Гуантанамо. Пентагон обвинял его в том, что он являлся близким соратником главы «Аль Каиды»* Усамы бен Ладена.

В 2014 году Хайрхву обменяли на американского дезертира. Тогдашний президент США Барака Обама заявил, что Хайрхва не представляет более опасности, передает NYP.

Хайрулла Хайрхва в коричневой форме Гуантанамо. Ее администрация разрешает носить заключенным, которые считаются «послушными». Фото: Минобороны США

В обмен на Хайрхву и еще четырех террористов «Талибан»* освободил сержанта армии США Роберта Бергдала, попавшего в плен к талибам* после того, как он оставил свой пост в Афганистане. Обама называл Бергдала героем, но сержант все равно предстал перед военным трибуналом за дезертирство и недостойное поведение.

Хайрхва оказался в Катаре, став, в итоге, одним из пяти высокопоставленных представителей «Талибана»* и даже вошел в состав официальной делегации этого движения, согласовывавшей с Белым домом условия окончательного вывода американских войск из Афганистана.

Ранее Хайрхва заверял, что талибы* не будут наступать на Кабул, если США выведут все свои войска их Афганистана. Также имеются доказательство того, что он лично руководил казнями неугодных «Талибану»* афганцев.

* - террористические движения и их члены, запрещенные в РФ

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