Благодаря США талибы* стали единственными в мире террористами с военной авиацией. К чему это приведет

Теперь "Талибан"* располагает собственной авиацией. Спасибо американским налогоплательщикам! Фото: СОЦСЕТИ

Позорное бегство американских вояк из Афганистана дало бывшему президенту США Дональду Трампу еще один прекрасный повод для того, чтобы люто нести по кочкам президента нынешнего - Джо Байдена. А заодно и Пентагон. Трамп не упускает малейшей возможности "вставить фитиль" своему политическому противнику.

В интервью телеканалу Fox News он метал громы и молнии по поводу того, что переданные Афганистану новейшие вертолеты Black Hawk "теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире".

Как ни спешили американцы с выводом своих частей из Афганистана, "Талибану"* достались в том числе и вертолёты. Фото: REUTERS

Ну насчет "лучшей в мире" техники Трамп загнул в традиционном стиле американского бахвальства.

Black Hawk, конечно, машина неплохая, но ведь по многим параметрам уступает нашей вертушке Ми-17. Не потому ли в свое время Пентагон, наступив на горло собственному самолюбию, упросил Россию поставить в афганскую армию большую партию именно Ми-17? Да и что там изучать в Black Hawk: если и нашей, и китайской военно-технической разведке давно известно: что системы вооружения и радиоэлектронное оборудование двух машин равноценны, что американский вертолет имеет более чем в два раза меньший радиус действия, чем наш. Что дальность полета американского вертолета - 495 км, а нашего - 950 км. Что боевой радиус нашей машины 450 км, а у американцев более 220-250 километров не получается. Наш вертолет принимает до 26 человек десанта, а «американец» лишь 11. К тому же Ми-17 имеет более мощные двигатели, что позволяет использовать его сложных климатических условиях, в жарком климате. У нас двигатели по 2 тысячи лошадиных сил, у Black Hawk - по 1400.

КРЫЛАТЫЕ ТЕРРОРИСТЫ

Но факт остается фактом: талибам* досталось много американской и другой иностранной (закупленной США) боевой техники. И воздушной, и наземной.

Боевик "Талибана"* с американской винтовкой М16 на плече патрулирует улицы Кабула. Фото: EAST NEWS

Это 22 лёгких штурмовика EMB-314 Super Tucano, четыре транспортных самолёта C-130H Hercules, 24 лёгких самолёта Cessna 208B и 18 турбовинтовых PC-12. К ним же следует присовокупить шесть вертолётов российского производства Ми-35, 76 Ми-17, 41 американский вертолёт MD-530F и до 30 UH-60A Black Hawk ("Чёрный ястреб"). Факт уникальный: благодаря США, Талибан* стал единственной в мире террористической организацией, которая имеет собственные военно-воздушные силы!

Вертолёт Ми-17 ВВС Афганистана. Фото: ru.wikipedia.org

Не менее внушительно выглядит и арсенал наземной боевой техники, которая после бегства американцев досталась талибам от сдавшейся им правительственной армии: это 40 средних танков Т-55 и Т-62, 640 бронетранспортёров MSFV, 200 бронеавтомобилей MaxxPro и несколько тысяч бронеавтомобилей "Хаммер".

Талибы* на захваченном американском армейском внедорожнике "Хамви". Фото: EAST NEWS

Бронетранспортер MSFV был создан американцами специально для нужд армии Афганистана.

Добавим к этому около 50 реактивных систем залпового огня "Град", более 80 122-миллиметровых гаубиц Д-30, а также более 500 миномётов различного калибра. А еще - полсотни противотанковых комплексов "Джавелин", более 1000 переносных ракетных комплексов, целое море стрелкового оружия всех калибров.

Вертолет MD-530F стоит почти миллион долларов. Исламистам американцы оставили таких больше четырех десятков. Фото: СОЦСЕТИ

А еще - огромное количество средств связи, приборы ночного видения, средства фиксации цели, малые беспилотники. Как видим, львиная доля вооружений бывшей 300-тысячной афганской правительственной армии была приобретена за счет американских налогоплательщиков. А ее содержание в течение 20 лет обошлось госказне США почти в 1 триллион (!!!) долларов. И теперь выходит: что Белый дом и Пентагон слано раскошелились и потрудились ради боевого могущества талибанского* войска.

Львиная доля вооружений бывшей 300-тысячной афганской правительственной армии была приобретена за счет американских налогоплательщиков. Фото: EAST NEWS

ЦЕНА ВОЙНЫ

Как известно, бывший президент США Дональд Трамп - матерый бизнесмен. Он схватился за калькулятор и подсчитал годовые расходы Штатов на операцию в Афганистане: "Мы тратили 42 миллиарда долларов в год. Подумайте, 42 миллиарда! Я так понимаю, что Россия тратит 50 миллиардов в год на всю армию, а мы 42 миллиарда на одну операцию!"...

А в итоге получился шик. Американские миллиарды ушли в афганский песок.

Боевик "Талибана"* у поврежденного "Черного ястреба". Фото: СОЦСЕТИ

Трамп, по его же словам, интересовался «у разных людей», почему афганские солдаты так плохо воюют против Талибана*: «Мне говорили ужасные вещи: у них самая большая зарплата среди других солдат в мире. Они делали это ради зарплаты. И как только мы перестали платить, как только мы ушли, они перестали сражаться».

Бывшим офицерам и солдатам правительственной армии, конечно, ныне деваться некуда. Они пойдут служить новым властям. Но будут ли они отважно сражаться за идеалы "талибского ислама" - это еще вопрос...

* Террористические организации и движения, запрещенные в РФ.

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