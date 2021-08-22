С 22 августа 2021 ОСАГО можно покупать без диагностической карты. Но техосмотр не отменяется

Техосмотр по-прежнему обязателен Фото: Евгения ГУСЕВА

Начиная с 22 августа 2021, водители могут приобрести полис «автогражданки» без предъявления диагностической карты, подтверждающей прохождение техосмотра. Как говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков, это «уберет единственный внешний ограничитель доступности полиса ОСАГО».

Новшество, однако, не означает отмену техосмотра. Он по-прежнему обязателен. Более того, как предупреждают эксперты, 1 марта 2022 года вступит в силу новая редакция Кодекса об административных правонарушениях, где за отсутствие действующей диагностической карты на автомобиль предусмотрен штраф в 2 тысячи рублей. Сейчас за это штрафы поменьше – от 500 (при первом нарушении) до 800 рублей.

Кроме того, в Российском союзе автостраховщиков предупреждают: если ДТП случится из-за неисправности автомобиля и у водителя при этом не окажется диагностической карты, страховщики могут применить «регресс». Означает это следующее: страховая выплатит все, что полагается, пострадавшему в ДТП, но потом стрясет эти деньги с виновника происшествия, который вовремя не прошел техосмотр.

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