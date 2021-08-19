Автоэксперт указал на недостаток в новой реформе техосмотра: «Только тормоза не трогайте»

В МВД продолжают работать над тем, чтобы сделать процедуру прохождения ТО менее обременительной для водителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДЕШЕВЛЕ И УДОБНЕЕ

Уже на следующей неделе, 22 августа, вступит в силу закон, по которому для получения полиса ОСАГО больше не будет требоваться диагностическая карта о прохождении техосмотра. А в МВД продолжают работать над тем, чтобы сделать процедуру прохождения ТО менее обременительной для водителя. Как сообщил «Коммерсантъ», в министерстве выдвинули идею отмены некоторых обязательных пунктов техосмотра, в частности следующих исследований:

- коррозии элементов тормозной системы;

- наличия повреждений тормозных трубопроводов;

- способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла;

- наличия аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя;

- уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе;

- подтеков рабочих жидкостей (масла, антифриза, электролита) из двигателя, коробки передач, мостов, сцепления, аккумулятора, системы охлаждения, системы кондиционирования;

- наличия мест установки государственных регистрационных знаков.

Все это должно сделать процедуру техосмотра более дешевой и удобной для водителей. Правда, закона соответствующего еще нет. Пока лишь идут дискуссии по этому вопросу.

БОЛЬШИНСТВО ПУНКТОВ ТЕХОСМОТРА МОГУТ ЗАКРЫТЬСЯ

В разговоре с kp.ru вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин назвал инициативу МВД во многом разумной. При нынешних требованиях техосмотр не пройдут более половины всего автомобильного парка страны. Кроме приведенных ведомством избыточных требований, в НАС предложили исключить из правил техосмотра пункт о недопустимости трещин на лобовом стекле и задних фонарях. Антон Шапарин напомнил, что к некоторым ретро-автомобилям запчасти уже не производятся.

Вместе с тем вице-президент автомобильного союза считает, что недопустимо исключать их техосмотра обследование тормозной системы автомобилей.

- Если перестанут контролироваться механические повреждения тормозных трубок и коррозия элементов, то перестанет контролироваться состояние тормозной системы вообще, - говорит Шапарин. - Вероятность ДТП из-за отказавших тормозов фатальна. Снимать такие требования просто преступно! Недавно первый замминистра внутренних дел Александр Горовой приводил статистику: в прошлом году количество ДТП из-за технических неисправностей транспорта выросло на 13,7%, в них погибло 1223 человека. Нам нужно больше трупов?

- Почему в последнее время от МВД исходит так много инициатив вокруг техосмотра? То отменить техосмотр совсем, теперь - упростить его.

- Это все прямые следствия провала реформы техосмотра. В октябре 2021 года истекает срок пролонгации диагностических карт из-за пандемии, - объясняет Шапарин. - До этого времени МВД нужно представить в правительство какое-то видение того, как техосмотр будут организовывать по новым правилам. В случае введения добровольного техосмотра, подавляющее большинство пунктов ТО вынуждены будут закрыться, так как в стране слишком мало грузовиков, автобусов и такси (для которых техосмотр останется обязательным), чтобы они не простаивали.