Похорошевшая Настя Ивлеева объявила о разводе с Элджеем. Вот что стало причиной

О разводе пара решила объявить красиво. Фото: Instagram Элджея

О размолвке самой популярной блогерши и далеко не столь популярного рэпера говорили последние несколько месяцев, однако чета Узенюк (после свадьбы Настя Ивлеева взяла фамилию мужа Алексея Узенюка.- Ред.) не спешила что-либо подтверждать или опровергать. Как выяснилось, о разводе они решили объявить красиво - обложкой сентябрьского журнала «Татлер». Стильная фотосессия и общее интервью не оставило сомнений: Ивлеева и Элджей действительно разошлись, и теперь живут каждый своей жизнью.

- Мы, наверное, с ним все-таки слишком рано окунулись в семейную историю, - призналась звезда YouTube светским хроникёрам. - Друг друга мы не предавали – не дай Бог. На карантине мне просто захотелось куда-нибудь вылезти из нашего кокона. Хотелось открывать новые места, людей, вдохновляться на работу. Говорят же, что художник должен быть голодным… А кого вдохновит и мотивирует уютный дом и налаженный быт?

По словам Ивлеевой, они с Элджеем сначала попробовали пожить раздельно, встречаясь раз в неделю.

- Спустя две недели такого автономного состояния мы поняли, что произошла перемена, и она не в пользу нас двоих, - призналась блогерша. - Такое состояние длилось на протяжении, наверное, месяцев четырех. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и все: «Давай, чао-какао!». Нет. Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата…

Между тем, пара Ивлеевой и Элджея хоть и недолго, но все же считалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе. В прошлом году, когда из-за пандемии коронавируса ввели режим самоизоляции, супруги легко нашли выход из ситуации, купив просторный загородный дом. Поначалу Настя с энтузиазмом принялась обустраивать семейное гнездышко, но вскоре ей это наскучило: после вынужденной паузы захотелось вновь окунуться в работу. С тех пор у блогерши появилось несколько новых проектов на телевидении и на YouTube, ее пригласили стать ведущей престижной премии «МУЗ ТВ», а кроме того, в кинотеатрах состоялась премьера ее туристического влога «Блогеры и дороги» - это небывалый дебют для сетевых звезд. Ещё одним достижением стала дружба с Аллой Пугачевой: Примадонна появилась на ее 30-летнем юбилее и презентовала крестик с бриллиантами. Эта грандиозная вечеринка так вдохновила блогершу, что теперь она открывает собственный бар с развлекательным шоу для взрослых.

Однако, пока карьера жены шла в гору, рэпер, наоборот, растерял былую популярность. Новых хитов у Элджея так и не появилось, концертов почти не стало, да ещё и за пьяное вождение музыканта лишили прав. Его компании за «коронакризисный» 2020-й погрязли в убытках, и чтобы отбить потери, Элджей теперь судится с организаторами несостоявшихся выступлений, пытаясь получить с партнеров почти 9 миллионов рублей. Как теперь уже бывшие супруги будут делить нажитые богатства - загородный дом, несколько дорогущих иномарок и даже баснословные гонорары Ивлеевой, пока неизвестно. Возможно, им удалось договориться мирно; в противном же случае паре предстоит раздел имущества через суд.

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