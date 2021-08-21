В России хотят ввести налоговый вычет за аренду квартир. Это скажется на ценах и вот как

Данная мера поможет вывести рынок аренды жилья из серой зоны в белую Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти придумали, как сделать рынок аренды жилья более цивилизованным. Инициатива принадлежит Минстрою: ведомство предложило ввести налоговый вычет за найм жилья.

- Арендная плата – это те же расходы на жилье. Поэтому будет справедливо, если у гражданина, который покупает квартиру, и у гражданина, который арендует, будут равные права и условия, - прокомментировала ситуацию для kp.ru замдиректора подразделения "Арендное жилье" ДОМ.РФ Эльдар Асадуллаев. - При этом у арендатора должна быть возможность вернуть НДФЛ не один раз, а каждый год - по аналогии с социальным налоговым вычетом, например, по расходам на медицину или обучение.

Данная мера, считает эксперт, может привести к фактическому снижению арендной платы до 13%, позволит сделать аренду более распространенным способом решения жилищного вопроса, а ее положительным «побочным эффектом» может стать повышение прозрачности рынка.

- Эта мера поможет вывести рынок аренды жилья из серой зоны в белую, - сказала kp.ru старший аналитик агентства «Альпари» Анна Бодрова. - Все идет к тому, чтобы темный рынок аренды был невыгоден. Это даст еще и дополнительный доход в бюджет.

«КП» выяснила у владельцев арендного жилья, как предлагаемая Минстроем мера повлияет на арендный бизнес. Получается такая картина. Легализация договора найма выгодна, прежде всего, арендатору — в этом случае он сможет за счет налогового вычета уменьшить ставку аренды на 13%. И в погоне за этой выгодой, прогнозируют собственники, станет настаивать на регистрации договора (кстати, Минстрой предлагает понизить расценки за регистрацию договора найма).

Собственник жилья может согласиться, и тогда ему придется платить налог 4% как самозанятому. Либо отказаться и ждать «своего» клиента - который официально не трудоустроен и которому не нужен налоговый вычет. Но более вероятен третий вариант — собственник поднимет ценник как минимум на эти 4%, чтобы не терять от регистрации договора.

Помимо налогового вычета Минстрой предлагает ввести и такую меру как «субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателю».

Кроме того, предлагается и ряд льгот для компаний, которые строят арендные дома. В частности, это предоставление земельных участков на льготных условиях, а также «меры налогового стимулирования».

- Развитие цивилизованного рынка аренды невозможно без налоговых стимулов и мер по снижению себестоимости арендных домов, в том числе предоставления земельных участков на льготных условиях, - сказала kp.ru директор подразделения «Арендное жилье» ДОМ.РФ Вероника Янушкевич. - Это позволит обеспечить инвестору требуемый уровень доходности и увеличить предложение арендных домов. Пока что, и это не секрет, уровень инвестиционной доходности арендного жилья существенно проигрывает девелоперскому бизнесу в чистом его виде с продажей квартир.

Эти меры Минстрой предлагает включить в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

Предполагается, что к 2030 году ежегодный объем строительства арендного жилья в России достигнет пять миллионов квадратных метров. Это примерно в десять раз больше, чем сейчас.

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