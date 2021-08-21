Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Минстрой России предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья для развития арендного рынка.

- Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям, — гласит текст проект госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

Также ведомство предложило снизить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности, а также создать цифровые инструменты для арендного рынка.

Напомним, согласно прогнозам Минстроя, в России все очередники получат жилье к 2030 году. К этому году планируется ликвидировать очередь и перейти к обеспечению льготников жильем в плановом порядке. Согласно оценкам Минстроя, для этого понадобится примерно 1,5 триллиона рублей из федерального бюджета. Для реализации плана было предложено создать единый реестр льготников, повысить адресность поддержки, а также упростить обеспечение жильем сирот.